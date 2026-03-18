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Por Canal 26
miércoles, 18 de marzo de 2026, 03:14
Los números de la suerte de hoy.
Los números de la suerte de hoy. Foto: Creada con IA por Canal 26

La numerología marca distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte y tenerlos presentes, ya sea para utilizarlos en rituales, guiarnos por ellos o tomarlos como pequeñas “señales” en la rutina cotidiana.

Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, signo por signo

  • Aries: 7, 14, 29, 33, 41
  • Tauro: 3, 11, 22, 35, 48
  • Géminis: 5, 18, 27, 36, 44
  • Cáncer: 2, 9, 17, 31, 46
  • Leo: 1, 13, 25, 38, 49
  • Virgo: 6, 15, 24, 32, 40
  • Libra: 8, 19, 26, 34, 45
  • Escorpio: 4, 12, 21, 37, 43
  • Sagitario: 10, 16, 28, 39, 47
  • Capricornio: 20, 23, 30, 42, 50
  • Acuario: 14, 18, 27, 35, 46
  • Piscis: 9, 17, 22, 33, 41
Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Para rituales personales o supersticiones

Ciertos números pueden traer:

  • Buena vibra
  • Suerte en juegos
  • Energía positiva en decisiones

Para elegir números en juegos de azar

Mucha gente los usa para:

  • Quiniela
  • Rifas
  • Solo como guía personal

Para motivación o enfoque personal

Hay quienes usan un “número del día” como:

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  • Recordatorio,
  • Amuleto,
  • Símbolo de un objetivo

Les da una sensación de dirección o buena energía.

Como parte de prácticas alternativas

En numerología, astrología y otras prácticas esotéricas se usan para “interpretar” momentos, personalidades o tendencias.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.