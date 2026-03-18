Los números de la suerte de hoy. Foto: Creada con IA por Canal 26

La numerología marca distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte y tenerlos presentes, ya sea para utilizarlos en rituales, guiarnos por ellos o tomarlos como pequeñas “señales” en la rutina cotidiana.

Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, signo por signo

Aries: 7, 14, 29, 33, 41

Tauro: 3, 11, 22, 35, 48

Géminis: 5, 18, 27, 36, 44

Cáncer: 2, 9, 17, 31, 46

Leo: 1, 13, 25, 38, 49

Virgo: 6, 15, 24, 32, 40

Libra: 8, 19, 26, 34, 45

Escorpio: 4, 12, 21, 37, 43

Sagitario: 10, 16, 28, 39, 47

Capricornio: 20, 23, 30, 42, 50

Acuario: 14, 18, 27, 35, 46

Piscis: 9, 17, 22, 33, 41

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Para rituales personales o supersticiones

Ciertos números pueden traer:

Buena vibra

Suerte en juegos

Energía positiva en decisiones

Para elegir números en juegos de azar

Mucha gente los usa para:

Quiniela

Rifas

Solo como guía personal

Para motivación o enfoque personal

Hay quienes usan un “número del día” como:

Recordatorio,

Amuleto,

Símbolo de un objetivo

Les da una sensación de dirección o buena energía.

Como parte de prácticas alternativas

En numerología, astrología y otras prácticas esotéricas se usan para “interpretar” momentos, personalidades o tendencias.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.