La prenda del año pasado que vuelve a ser tendencia este otoño.

La industria de la moda viene atravesando un cambio fuerte en los últimos años: cada vez más marcas y consumidores priorizan un consumo más consciente. En ese contexto, una prenda que fue tendencia el año pasado volvió a ganar protagonismo y se transformó en un símbolo de esta nueva forma de vestir. Muchas firmas incluso comenzaron a impulsar guías de cuidado para extender la vida útil de las prendas, promoviendo una lógica más cercana al reciclaje y alejándose del ritmo del fast fashion.

Lo que antes parecía una moda pasajera hoy se consolida como un clásico del guardarropa. Su mayor ventaja es que se adapta fácilmente a distintos estilos y temporadas, ya que puede combinarse con accesorios o prendas actuales para crear looks nuevos sin necesidad de comprar todo desde cero.

La industria de la moda viene atravesando un cambio fuerte en los últimos años. Foto: Pinterest.

Cómo es la prenda que sigue vigente y se puede reutilizar en 2026

Durante el cierre del BAFWeek otoño/invierno 2026, la modelo y empresaria Dolores Trull habló sobre las tendencias que marcarán el invierno en Argentina y destacó una pieza que vuelve a cobrar protagonismo.

Según explicó, el piloto o trench sigue siendo una de las prendas más versátiles del armario. Para Trull, es ideal recuperarlo de temporadas anteriores y volver a usarlo con combinaciones actuales. Puede llevarse con shorts y medias, con pantalones amplios o incluso con outfits más formales, lo que demuestra que un clásico puede reinventarse fácilmente con nuevas propuestas.

El piloto o trench sigue siendo una de las prendas más versátiles del armario. Foto: Mercado Libre.

Para este 2026, la especialista remarcó que el secreto para armar buenos looks está en equilibrar proporciones y priorizar la comodidad. Una de las fórmulas que propone es combinar prendas superiores más ajustadas con pantalones de corte amplio, generando contraste en las siluetas.

Además, desde su experiencia en el mundo de la joyería, adelantó que los accesorios XL tendrán un papel central esta temporada. Brazaletes y anillos de gran tamaño aparecerán como el detalle clave para elevar cualquier conjunto y darle personalidad a estilos simples o relajados. Así, la moda sigue apostando a una mezcla entre practicidad, estilo y reutilización inteligente de las prendas.