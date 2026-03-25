El estadio Arrowhead de Kansas City, donde debutará la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

A medida que se acerca el Mundial 2026, la expectativa de los hinchas argentinos empieza a subir de temperatura. Después de la consagración en Qatar 2022, muchos sueñan con volver a acompañar a la Selección Argentina en el exterior. Sin embargo, más allá de la pasión, viajar para seguir a la Albiceleste implica una planificación minuciosa y sobre todo, un presupuesto en dólares que puede ser muy elevado.

Ciudades confirmadas: ¿dónde será el próximo Mundial 2026?

Los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026. Foto: X @AFA

La próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, un formato que obligará a realizar varios traslados internos entre ciudades.

Estados Unidos : Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey y Nueva York y San Francisco.

México : Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Canadá: Toronto y Vancouver.

Estadios de Estados Unidos

Kansas City Stadium

Atlanta Stadium

Boston Stadium

Dallas Stadium

Houston Stadium

Los Angeles Stadium

Miami Stadium

New York-New Jersey Stadium

Philadelphia Stadium

San Francisco Bay Arena Stadium

Seattle Stadium

Estadios de México

Estadio Azteca

Estadio BBVA

Estadio Akron

Estadios de Canadá

BC Place Vancouver

Toronto Stadium

Presupuesto para el Mundial 2026: ¿cuáles son los gastos en dólares que tendrán los argentinos?

El gasto comienza mucho antes de que ruede la pelota: el vuelo internacional. Tomando como referencia un viaje desde Argentina hacia Miami (uno de los destinos que muchos hinchas consideran como base), el pasaje aéreo ronda actualmente los 1.000 dólares con escalas incluidas y tiempos de viaje que superan las 15 horas. A partir de ahí, el presupuesto comienza a escalar.

El traslado en avión será uno de los mayores inconvenientes económicos para los argentinos en el Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante la fase de grupos, Argentina disputará sus partidos en distintas sedes, lo que obliga a sumar vuelos internos dentro de Estados Unidos. Solo el traslado hacia Kansas City, ciudad donde podría darse el debut, puede superar los 500 dólares ida y vuelta. Con los diferentes movimientos necesarios para seguir al equipo, el gasto total en transporte interno puede acercarse a los 1.800 dólares.

De esta manera, únicamente en pasajes aéreos (entre el vuelo internacional y los traslados dentro del país), el presupuesto inicial ya supera los 2.800 dólares, un número que puede variar según la anticipación de compra y la demanda, factores que suelen dispararse a medida que se acerca el torneo.

Las entradas para los partidos representan otro de los rubros más determinantes en el costo final del viaje. Para asistir a los tres encuentros de la fase de grupos, el valor estimado ronda los 2.700 dólares en total. Incluso en las categorías más económicas, un solo partido puede superar los 800 dólares.

Las entradas para los partidos representan otro de los rubros más determinantes en el costo final del viaje. Foto: X @fifaworldcup_es

El alojamiento tampoco queda al margen de los precios elevados. Si un hincha decide permanecer en Miami durante toda la primera fase del Mundial, una estadía de alrededor de 12 noches puede alcanzar los 2.500 dólares, dependiendo del tipo de hospedaje y la ubicación.

Al sumar vuelos internacionales, traslados internos, entradas y hospedaje, el gasto total para seguir al combinado de Lionel Scaloni durante la fase de grupos puede llegar a los 7.000 dólares. Y eso sin contar los gastos diarios, como comida, transporte local o actividades adicionales.

En definitiva, acompañar a la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será una experiencia inolvidable para muchos hinchas, pero también un desafío económico que requerirá planificación y un presupuesto considerable.

Mundial 2026: el calendario oficial y las fechas claves de la Argentina

Los días y horarios de los partidos de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026. Foto: X @AFA

La Selección Argentina ya conoce su calendario para la fase de grupos del certamen mundialista organizado por la FIFA. El vigente campeón del mundo integra el Grupo J y enfrentará a rivales de distintos continentes.