Detalles simples, vintage y naturales: las mejores ideas en tendencia para decorar la mesa de Pascuas este 2026
Entre encajes antiguos, flores secas y guiños en rosa, la mesa que reúne a la familia en Semana Santa se reinventa con una estética romántica, relajada y muy actual.
Las celebraciones de Pascuas se reinventan todos los años y, con la llegada de la temporada de otoño, la tendencia apunta a mesas cálidas, simples, con una estética natural que ayuda a conectar a toda la familia con lo esencial.
Lejos de las decoraciones recargadas, el foco está puesto en los detalles: textiles suaves, elementos reciclados y guiños sutiles que evocan el espíritu de encuentro, rodeados además de huevitos de chocolate para degustar con nuestros seres queridos y agradecer el tiempo compartido.
En esta línea, el estilo “bosque romántico” se posiciona como uno de los favoritos de las Pascuas 2026, gracias a la combinación de tonos rosados, piezas vintage y materiales nobles crea una atmósfera acogedora, ideal para compartir en familia o con amigos sin perder elegancia ni personalidad.
Pascuas 2026: paso a paso, cómo hacer una mesa estilo bosque romántico
1. Definir la base de color
El primer paso es elegir una paleta suave y coherente. En este caso, el rosa es protagonista, pero en versiones apagadas o empolvadas para mantener un look elegante.
Usar un mantel con detalles en degradé o liso en tonos rosa. Mantener una base clara para que los elementos destaquen.
2. Sumar textiles con textura
Los textiles hacen toda la diferencia en una mesa trendy:
- Incorporar servilletas de tela, preferentemente desflecadas o de lino.
- Elegir tonos dentro de la misma gama para lograr armonía.
- Colocarlas de forma relajada, sin rigidez.
3. Crear el detalle protagonista en cada plato
El guiño temático de Pascua aparece en pequeños detalles. Armar mini “niditos” con fibras naturales o hilo.
Colocar uno o dos huevos (pueden ser naturales o decorativos) e integrarlo sobre la servilleta o directamente en el plato.
4. Armar un camino de mesa original
En lugar de un camino tradicional, la clave está en lo inesperado:
- Usar retazos de encaje antiguo o telas vintage.
- Disponerlos de forma irregular para un efecto más orgánico.
- Dejar que se superpongan levemente.
5. Diseñar el centro de mesa
El centro debe ser simple pero con personalidad. Elegir un contenedor reciclado (como un cajoncito de madera). Completar con:
- Velas
- Flores secas
- Piñas
- Tronquitos o ramas
La idea es recrear un pequeño “escenario de bosque”.
6. Incorporar elementos naturales
Para reforzar el estilo, sumar detalles que conecten con lo orgánico:
- Ramas, hojas secas o pequeñas flores.
- Materiales nobles como madera, lino o fibras.
- Evitar plásticos o elementos demasiado brillantes.
7. Lograr un equilibrio visual
Antes de terminar, revisar la composición general. No sobrecargar la mesa. Dejar espacios “respirar”. Mantener una estética simple y relajada.
El toque final de esta mesa familiar se encuentra en los pequeños detalles: encender las velas justo antes de recibir a los invitados, ajustar algún elemento que sume calidez y priorizar un clima acogedor por sobre la perfección hacen que sea todo ideal, armonios y que la propuesta se luzca mucho más.