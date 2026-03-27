Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

Las celebraciones de Pascuas se reinventan todos los años y, con la llegada de la temporada de otoño, la tendencia apunta a mesas cálidas, simples, con una estética natural que ayuda a conectar a toda la familia con lo esencial.

Lejos de las decoraciones recargadas, el foco está puesto en los detalles: textiles suaves, elementos reciclados y guiños sutiles que evocan el espíritu de encuentro, rodeados además de huevitos de chocolate para degustar con nuestros seres queridos y agradecer el tiempo compartido.

Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

En esta línea, el estilo “bosque romántico” se posiciona como uno de los favoritos de las Pascuas 2026, gracias a la combinación de tonos rosados, piezas vintage y materiales nobles crea una atmósfera acogedora, ideal para compartir en familia o con amigos sin perder elegancia ni personalidad.

Pascuas 2026: paso a paso, cómo hacer una mesa estilo bosque romántico

1. Definir la base de color

El primer paso es elegir una paleta suave y coherente. En este caso, el rosa es protagonista, pero en versiones apagadas o empolvadas para mantener un look elegante.

Usar un mantel con detalles en degradé o liso en tonos rosa. Mantener una base clara para que los elementos destaquen.

2. Sumar textiles con textura

Los textiles hacen toda la diferencia en una mesa trendy:

Incorporar servilletas de tela, preferentemente desflecadas o de lino.

Elegir tonos dentro de la misma gama para lograr armonía.

Colocarlas de forma relajada, sin rigidez.

Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

3. Crear el detalle protagonista en cada plato

El guiño temático de Pascua aparece en pequeños detalles. Armar mini “niditos” con fibras naturales o hilo.

Colocar uno o dos huevos (pueden ser naturales o decorativos) e integrarlo sobre la servilleta o directamente en el plato.

4. Armar un camino de mesa original

En lugar de un camino tradicional, la clave está en lo inesperado:

Usar retazos de encaje antiguo o telas vintage.

Disponerlos de forma irregular para un efecto más orgánico.

Dejar que se superpongan levemente.

5. Diseñar el centro de mesa

El centro debe ser simple pero con personalidad. Elegir un contenedor reciclado (como un cajoncito de madera). Completar con:

Velas

Flores secas

Piñas

Tronquitos o ramas

La idea es recrear un pequeño “escenario de bosque”.

6. Incorporar elementos naturales

Para reforzar el estilo, sumar detalles que conecten con lo orgánico:

Ramas, hojas secas o pequeñas flores.

Materiales nobles como madera, lino o fibras.

Evitar plásticos o elementos demasiado brillantes.

Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

7. Lograr un equilibrio visual

Antes de terminar, revisar la composición general. No sobrecargar la mesa. Dejar espacios “respirar”. Mantener una estética simple y relajada.

El toque final de esta mesa familiar se encuentra en los pequeños detalles: encender las velas justo antes de recibir a los invitados, ajustar algún elemento que sume calidez y priorizar un clima acogedor por sobre la perfección hacen que sea todo ideal, armonios y que la propuesta se luzca mucho más.