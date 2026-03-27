Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
viernes, 27 de marzo de 2026, 14:37
Mesa de huevos de pascuas
Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

Las celebraciones de Pascuas se reinventan todos los años y, con la llegada de la temporada de otoño, la tendencia apunta a mesas cálidas, simples, con una estética natural que ayuda a conectar a toda la familia con lo esencial.

Lejos de las decoraciones recargadas, el foco está puesto en los detalles: textiles suaves, elementos reciclados y guiños sutiles que evocan el espíritu de encuentro, rodeados además de huevitos de chocolate para degustar con nuestros seres queridos y agradecer el tiempo compartido.

Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

En esta línea, el estilo “bosque romántico” se posiciona como uno de los favoritos de las Pascuas 2026, gracias a la combinación de tonos rosados, piezas vintage y materiales nobles crea una atmósfera acogedora, ideal para compartir en familia o con amigos sin perder elegancia ni personalidad.

Pascuas 2026: paso a paso, cómo hacer una mesa estilo bosque romántico

1. Definir la base de color

El primer paso es elegir una paleta suave y coherente. En este caso, el rosa es protagonista, pero en versiones apagadas o empolvadas para mantener un look elegante.

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Usar un mantel con detalles en degradé o liso en tonos rosa. Mantener una base clara para que los elementos destaquen.

2. Sumar textiles con textura

Los textiles hacen toda la diferencia en una mesa trendy:

  • Incorporar servilletas de tela, preferentemente desflecadas o de lino.
  • Elegir tonos dentro de la misma gama para lograr armonía.
  • Colocarlas de forma relajada, sin rigidez.
Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

3. Crear el detalle protagonista en cada plato

El guiño temático de Pascua aparece en pequeños detalles. Armar mini “niditos” con fibras naturales o hilo.

Colocar uno o dos huevos (pueden ser naturales o decorativos) e integrarlo sobre la servilleta o directamente en el plato.

4. Armar un camino de mesa original

En lugar de un camino tradicional, la clave está en lo inesperado:

  • Usar retazos de encaje antiguo o telas vintage.
  • Disponerlos de forma irregular para un efecto más orgánico.
  • Dejar que se superpongan levemente.

5. Diseñar el centro de mesa

El centro debe ser simple pero con personalidad. Elegir un contenedor reciclado (como un cajoncito de madera). Completar con:

  • Velas
  • Flores secas
  • Piñas
  • Tronquitos o ramas

La idea es recrear un pequeño “escenario de bosque”.

6. Incorporar elementos naturales

Para reforzar el estilo, sumar detalles que conecten con lo orgánico:

  • Ramas, hojas secas o pequeñas flores.
  • Materiales nobles como madera, lino o fibras.
  • Evitar plásticos o elementos demasiado brillantes.
Mesa de huevos de pascuas Foto: Grok IA

7. Lograr un equilibrio visual

Antes de terminar, revisar la composición general. No sobrecargar la mesa. Dejar espacios “respirar”. Mantener una estética simple y relajada.

El toque final de esta mesa familiar se encuentra en los pequeños detalles: encender las velas justo antes de recibir a los invitados, ajustar algún elemento que sume calidez y priorizar un clima acogedor por sobre la perfección hacen que sea todo ideal, armonios y que la propuesta se luzca mucho más.