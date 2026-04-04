Cerrado, tienda. Foto: Freepik

El mapa de la moda global está sufriendo un sismo sin precedentes. Inditex, el gigante español dueño de las marcas más reconocidas del mundo, ejecutó un cierre masivo de persianas en el inicio de 2026. Actualizado a abril 2026, en total, 136 locales desaparecieron de las calles en un movimiento que marcó el fin de una era para el consumo presencial y el inicio de un modelo de negocio radicalmente distinto.

La marca más golpeada por esta poda estratégica es Zara, el buque insignia del grupo, que contabilizó 52 cierres definitivos solo en este último período en todo España. La estrategia de la compañía liderada por Marta Ortega es clara: menos locales, pero más grandes y tecnológicos.

España, Italia y Francia fueron los mercados donde el impacto se sintió con más fuerza. Según fuentes de la empresa, el objetivo es “consolidar una red comercial más eficiente y sostenible” dejando atrás los locales más pequeños para concentrar la operación en megatiendas experienciales.

Local de Zara. Foto: Unicenter.

Las marcas de ropa de Inditex que cerraron

Oysho: 34 cierres.

Zara Home: 21 cierres.

Massimo Dutti: 20 cierres.

Stradivarius: 10 cierres.

Bershka: 1 cierre. La única excepción a la regla fue Pull&Bear, que logró sumar dos nuevas aperturas.

Cabe resaltar que en un mercado saturado donde gigantes como Shein y Amazon dictan las reglas, Inditex decidió que la moda ya no se mide en cantidad de sucursales. Las nuevas “tiendas de generación” que sobrevivirán al ajuste contarán con inteligencia artificial para gestión de stock, probadores inteligentes y sistemas de pago automatizados. “Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”, afirmó Marta Ortega, presidenta del grupo.

A pesar del cierre de más de un centenar de locaciones, los números financieros del grupo muestran una realidad paradójica: el beneficio neto aumentó un 12%. Esto se explica por la drástica reducción de costes fijos y la explosión del comercio electrónico, que ya representa más del 30% de las ventas totales de la firma.

El adiós a estas 130 tiendas físicas no es solo un recorte, sino la confirmación de que el gigante de la moda decidió mudar su imperio al mundo digital priorizando la rentabilidad por metro cuadrado sobre la presencia histórica en los centros comerciales del mundo.