Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte en muchas ocasiones son utilizados como una herramienta de orientación ya que la numerología se volvió una consulta cotidiana para muchas personas.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades.

Números de la suerte de hoy, viernes 3 de abril de 2026.

Para este sábado 4 de abril, la configuración astronómica está marcada por una fuerte energía de tierra y aire, ideal para materializar proyectos que venían gestándose. Al ser un día “4” en un mes “4”, la numerología resalta la estabilidad, el orden y la construcción de bases sólidas.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 4 de abril de 2026

Aries

Día de gran impulso personal. La Luna favorece los movimientos rápidos.

Números: 09, 17, 44

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada hoy. Evitá gastos impulsivos.

Números: 04, 22, 31

Géminis

Tu capacidad de comunicación está en su punto máximo. Momento ideal para acuerdos.

Números: 11, 25, 48

Cáncer

Sentís la necesidad de refugiarte en el hogar. La intuición te guía en lo económico.

Números: 02, 19, 33

Leo

El sol brilla para tus proyectos creativos. No temas ser el centro de atención.

Números: 01, 10, 28

Virgo

Día para organizar el caos. Un detalle que antes pasaste por alto te dará la clave.

Números: 06, 15, 42

Libra

Buscás el equilibrio en tus relaciones. Una conversación pendiente llega a buen puerto.

Números: 07, 21, 39

Escorpio

Tu magnetismo está por las nubes. Es un sábado de transformaciones profundas.

Números: 08, 13, 26

Sagitario

La aventura golpea tu puerta. Expandí tus horizontes, ya sea física o mentalmente.

Números: 03, 12, 50

Capricornio

Día de concreción. Lo que trabajaste durante la semana empieza a dar frutos.

Números: 14, 20, 40

Acuario

Ideas innovadoras te rondan la cabeza. Conectá con amigos o grupos de interés.

Números: 05, 18, 37

Piscis

Sensibilidad a flor de piel. Dejate llevar por tu faceta más artística.

Números: 16, 27, 45

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.