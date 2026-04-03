Para qué sirve mezclar cúrcuma con tierra. Foto: Gemini IA.

A la hora de decorar el hogar, las plantas ocupan un lugar clave: aportan calidez, suman estética, llenan de color y le dan al espacio una esencia única. En ese marco, existe un truco casero muy simple —con ingredientes que casi todos tienen en casa o que son fáciles de conseguir— que permite crear una planta propia, llena de personalidad y encanto.

Cristina Cimadamore, especialista en flores y plantas y dueña del vivero Azahares (@cris.azahares), compartió en diálogo con Canal26.com un método simple para crear una planta con mucha personalidad y reveló un secreto que sorprendió a muchos. Solo se necesita una raíz de cúrcuma, tierra húmeda y una maceta.

Para qué sirve mezclar cúrcuma con tierra. Foto: Freepik.

“Colocando una raíz de cúrcuma en una maceta con tierra húmeda, en apenas un mes se puede obtener una planta de hojas grandes, ovaladas y de un verde claro”, explica la especialista.

Para qué sirve mezclar cúrcuma con tierra. Foto: Freepik.

Cómo plantar cúrcuma en casa paso a paso

Cultivar cúrcuma en casa es mucho más simple de lo que parece y no requiere experiencia previa. Con algunos cuidados básicos, en pocas semanas podés ver cómo empiezan a brotar sus primeras hojas.

El primer paso es conseguir una raíz de cúrcuma fresca (puede ser del supermercado o una dietética). Es importante que esté firme y, si es posible, que tenga pequeños brotes o “yemas”, ya que eso facilita el crecimiento.

Para qué sirve mezclar cúrcuma con tierra. Foto: ChatGPT.

Luego, colocar la raíz en una maceta con tierra húmeda y suelta, enterrándola a unos pocos centímetros de profundidad. La maceta debe tener buen drenaje para evitar que el agua se acumule y pudra la raíz.

Ubicar en un lugar cálido, con buena luz natural pero sin sol directo constante. La cúrcuma es una planta tropical, por lo que prefiere ambientes húmedos y temperaturas templadas.

Para qué sirve mezclar cúrcuma con tierra. Foto: ChatGPT.

El riego debe ser moderado: la tierra tiene que mantenerse húmeda, pero no encharcada. Con el paso de los días, vas a notar cómo comienzan a aparecer los primeros brotes.

En aproximadamente un mes, si las condiciones son las adecuadas, la planta empezará a desarrollar hojas grandes, ovaladas y de un verde claro, ideales para sumar un toque natural y decorativo a cualquier espacio.

Cuánta luz necesitan las plantas de interior

Uno de los puntos clave para que estas plantas crezcan bien es la iluminación. Según Cimadamore, todas requieren buena luz natural, pero con una aclaración importante: “No hay que exponerlas al sol directo”, advierte. La luz indirecta es ideal para evitar que las hojas se quemen y mantener el crecimiento saludable.

Cuánta luz necesitan las plantas de interior. Foto: Gemini IA.

Cada cuánto regar las plantas de interior

El riego es otro aspecto fundamental, y también uno de los errores más comunes. En este caso, la recomendación es simple:

Verano: 2 veces por semana

Invierno: 1 vez por semana

Este esquema permite mantener la humedad necesaria sin encharcar el sustrato, algo clave para evitar que las raíces se pudran.

Cuánta luz necesitan las plantas de interior. Foto: ChatGPT.

Qué tierra usar y cómo fertilizarlas

Para que estas especies se desarrollen correctamente, el tipo de suelo también marca la diferencia. Lo ideal es utilizar un sustrato que:

Sea liviano y aireado

Tenga perlita, para mejorar el drenaje

Además, se recomienda fertilizar a la salida del invierno con un producto rico en nitrógeno, lo que favorece el crecimiento de hojas y la recuperación de la planta tras los meses más fríos.