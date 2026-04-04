Lluvia en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un sábado marcado por la inestabilidad climática, con lluvias intermitentes, ráfagas intensas de viento y un cambio brusco en las temperaturas, en el marco de una Semana Santa que sigue dominada por el mal tiempo, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de varios días con condiciones variables, este 4 de abril consolida un escenario típicamente otoñal: ambiente húmedo, cielo mayormente nublado y sensación térmica más baja de lo habitual para esta época del año, un combo que afecta tanto a quienes planean actividades al aire libre como a quienes deben circular por la vía pública.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este sábado

Durante la madrugada se registraron precipitaciones sectorizadas, que dieron paso a una jornada con nubosidad persistente y baja probabilidad de mejoras sostenidas. El termómetro se mueve entre los 16 y 21 grados, pero el viento del sudeste —con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h— refuerza la percepción de frío y genera condiciones poco agradables durante gran parte del día.

Si bien no se esperan tormentas severas, el SMN advierte que el viento será protagonista, especialmente en zonas abiertas de la Ciudad y el conurbano bonaerense, lo que podría provocar la caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y complicaciones en la circulación vehicular.

Cómo estará el domingo de Pascua Foto: Foto generada con IA

Domingo y lunes: sigue el mal tiempo en el AMBA

El pronóstico extendido no trae alivio inmediato. Para el domingo, se anticipa un ambiente todavía más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados y cielo cubierto durante toda la jornada. El viento seguirá soplando desde el este y podría intensificarse hacia la noche, manteniendo la inestabilidad.

En tanto, el lunes marca el regreso de las lluvias en forma más generalizada. El inicio de la semana laboral estará acompañado por un cielo gris, alta humedad y precipitaciones intermitentes, aunque sin fenómenos extremos. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 17 y 21 grados, consolidando un panorama típicamente otoñal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Recomendaciones clave ante lluvias y viento

Frente a estas condiciones, el SMN insiste en una serie de medidas preventivas para evitar inconvenientes:

Evitar salir si no es necesario durante las horas de mayor viento.

No sacar la basura fuera del horario indicado y mantener desagües limpios .

Asegurar objetos en balcones, terrazas y patios.

Alejarse de postes, árboles y estructuras inestables.

Desconectar artefactos eléctricos si hay ingreso de agua en el hogar.

En espacios abiertos, buscar refugio en lugares cubiertos y seguros.

Estas recomendaciones cobran especial relevancia en jornadas donde el viento intenso se combina con humedad elevada, aumentando el riesgo de accidentes domésticos y urbanos.

Un fin de semana largo atravesado por el clima

En plena Semana Santa, el clima se convierte en un factor determinante para el movimiento turístico y las actividades recreativas. La persistencia de la inestabilidad obliga a reorganizar planes, priorizando opciones bajo techo y extremando precauciones en traslados.

El otoño ya se hace sentir en Buenos Aires y todo indica que los próximos días seguirán dominados por lluvias, nubosidad y temperaturas moderadas, sin señales claras de una mejora sostenida a corto plazo. Para información actualizada, se recomienda seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y los avisos de corto plazo ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.