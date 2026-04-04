Descubrí todos los secretos para cocinar una Rosca de Pascua húmeda y esponjosa. Foto: Generada con Gemini IA

La Rosca de Pascua es una de las recetas de los dulces de la bollería más disfrutados, ya que se destaca por la esponjosidad de su masa, su aroma y su textura. Es una opción ideal para las reuniones familiares en estas fechas, ya que es casera y fácil de preparar.

Si nos remontamos al origen de esta receta, la Rosca de Pascua combina antiguas tradiciones paganas que luego fueron adoptadas por el cristianismo. Su consumo se difundió desde Europa hacia América con la inmigración, sobre todo de españoles e italianos, a nuestro país. La Pascua celebra la resurrección de Jesús y la forma circular de la rosca representa la eternidad.

Este pan dulce es una receta exquisita y muy tradicional, que se consume especialmente el Domingo de Pascua. Muchas personas la preparan con anticipación para probarla, disfrutarla y luego sorprender a toda la familia.

La Rosca de Pascua, un imperdible para este domingo. Foto: Ph Freepik

Tips para lograr una Rosca de Pascua húmeda y esponjosa

Para darle la forma de anillo y que quede prolija, una vez que la masa tenga una textura lisa y suave, se forma un cilindro y se unen las puntas. Para garantizar que mantenga su forma durante la cocción, es importante tener en cuenta dos aspectos:

Precalentar el horno con 15 minutos de anticipación ,

Colocar en el centro de la rosca una compotera o flanera resistente al horno.

De esta manera, al cocinarse, la rosca conservará la forma circular. Además, se recomienda engrasar el exterior del molde para evitar que la masa se pegue.

Rosca de Pascua: una de las alternativas es hacerle un relleno para sumarle un extra de sabor. Foto: Ph Freepik

La decoración, un punto clave para destacarte con tu rosca de Pascua

En cuanto a la decoración de esta receta, existen muchas variantes que permiten adaptarla según preferencias o necesidades (alergias inclusive). La más clásica incluye crema pastelera, cerezas, almendras y chocolate.

Sin embargo, también es válido rellenarla con crema chantilly o decorarla con ganache de chocolate en la parte superior, fruta abrillantada o huevitos. Esto permite darle un sello creativo y personal a la preparación. En este sentido, dependerá de los recursos que tengas en tu heladera y un poco de ingenio para que la presentación sea sobresaliente.

Ingredientes para hacer una deliciosa Rosca de Pascua

Rinde para 12 porciones

50 gramos de Leche

18 gramos de Levadura

280 gramos de Harina Leudante

50 gramos de Crema de Leche

1 Huevo

50 gramos de Azúcar

1 cucharadita de Malta

10 cc de Agua Tibia

Una pizca de Sal

Un chorrito de Esencia de Vainilla

Canela y ralladura de cítricos (opcional)

Rosca de Pascua, un clásico que nunca falla en esta época del año. Foto: NA

Paso a paso: cómo hacer Rosca de Pascua

Tomá nota de todas las instrucciones para que te salga húmeda y esponjosa

Precalentar el horno por 10 minutos a 180 grados. Separar y pesar todos los ingredientes. Tomar un recipiente y colocar todos los ingredientes húmedos. Con la ayuda de un tamizador agregamos la harina, la integramos por completo. Amasar hasta que la masa quede lisa y suave. En una placa con papel manteca o con un poco de manteca y harina acomodamos la rosca. Nos ayudamos con una flanera para dejarla en el centro, y con la masa hacemos un chorizo y unimos las puntas. Con el horno ya precalentado se cocina por 25 minutos. Podés llevarla al horno con la crema pastelera y cerezas. Se debe controlar que quede dorada la parte superior. Cuando apenas sale del horno, podés darle brillo con un almíbar o un poco de coco rallado.

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