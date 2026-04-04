¿Se come carne el Sábado Santo? Foto: Foto generada con IA

Cada año, cuando llega la Semana Santa, miles de personas se hacen la misma pregunta: ¿está permitido comer carne el Sábado Santo? La duda es lógica, especialmente porque muchos confunden este día con el Viernes Santo o con antiguas tradiciones que todavía circulan de boca en boca. En esta nota te explicamos qué dice oficialmente la Iglesia Católica, qué pasa en la actualidad y por qué hay tanta confusión alrededor de esta fecha.

El origen de la duda: tradición, fe y costumbre popular

Durante siglos, la Iglesia impuso normas estrictas de ayuno y abstinencia como forma de penitencia. En muchas culturas de América Latina, incluida Argentina, estas tradiciones se transmitieron de generación en generación, incluso cuando algunas reglas cambiaron con el tiempo.

Por eso, no es raro que todavía hoy haya preguntas como:

¿El Sábado Santo se come carne?

¿Es pecado comer carne ese día?

¿Sigue siendo obligatorio el ayuno?

La respuesta corta es: sí, se puede comer carne el Sábado Santo, pero vale la pena entender el porqué.

Asado; carne; parrilla. Foto: Freepik

¿Qué dice la Iglesia Católica actualmente?

Según la normativa vigente del Código de Derecho Canónico, la Iglesia establece la abstinencia de carne solo dos días obligatorios para los católicos:

Miércoles de Ceniza

Viernes Santo

En estos días, los fieles mayores de 14 años están llamados a abstenerse de comer carne como signo de penitencia. Además, el ayuno (una sola comida fuerte) se pide solo el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo para adultos hasta los 59 años.

El Sábado Santo no está incluido como día obligatorio de abstinencia, por lo que no es pecado comer carne.

Entonces, ¿por qué muchos no comen carne el Sábado Santo?

La confusión viene de una práctica antigua. Antes de la reforma litúrgica del siglo XX, en algunos lugares se extendía la abstinencia hasta el Sábado Santo inclusive, especialmente hasta la Vigilia Pascual.

Aunque hoy ya no es una obligación, algunas personas eligen no comer carne por devoción personal, respeto a la tradición familiar o como gesto simbólico de acompañar el luto por la muerte de Jesús.

Es importante aclararlo:

No es obligatorio

No es pecado

Es una decisión personal

Qué días no se come carne en Semana Santa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Qué pasa con la Vigilia Pascual?

El Sábado Santo es un día de silencio y espera, que culmina con la Vigilia Pascual, celebrada por la noche. Litúrgicamente, la Pascua empieza en la Vigilia, por lo que a partir de ese momento ya no rige ningún gesto penitencial.

Por eso, muchas familias optan por una cena especial después de la misa, donde sí se come carne sin ningún problema.

¿Qué recomienda la Iglesia más allá de la comida?

Aunque no hay prohibición alimentaria, la Iglesia propone vivir el Sábado Santo como un día de recogimiento, reflexión y esperanza. El sentido espiritual va más allá del menú.

Algunas formas de vivirlo:

Oración personal

Participar de la Vigilia Pascual

Acciones solidarias

Silencio y reflexión

La idea central es prepararse espiritualmente para celebrar la Resurrección.

Resumen rápido: ¿Se come carne el Sábado Santo?

Para que no queden dudas, acá va un resumen claro:

Sí, se puede comer carne

No es día obligatorio de abstinencia

No es pecado

Depende de la decisión personal y la tradición familiar

Una fe que evoluciona con el tiempo

La religión no es solo una lista de prohibiciones, sino un camino espiritual que se vive de muchas maneras. Entender qué es obligatorio y qué es opcional ayuda a vivir la Semana Santa con mayor libertad, sentido y respeto por las creencias de cada persona.