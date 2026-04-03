Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

Estar a la moda y vestirse con estilo no depende de tener un placard lleno, sino de elegir bien. La clave está en priorizar calidad y, sobre todo, versatilidad: prendas que funcionen en distintos looks y ocasiones. Con algunos básicos bien pensados, es posible resolver cualquier outfit sin complicarse y siempre con un toque canchero.

“El estilo no pasa por la cantidad de prendas, sino por la calidad, la intención y especialmente, la versatilidad. Por eso, cuando pienso en un guardarropa ideal, siempre vuelvo a la misma idea: menos, pero mejor. Tener piezas que se complementen entre sí, que dialoguen y que te resuelvan sin demasiado esfuerzo”, explicó Marité Rizzo, editora de moda de la revista Para Ti. Y agregó: “Cuando todo combina, vestirse deja de ser un problema y se convierte en un verdadero placer”.

Las 7 prendas básicas que no pueden faltar en tu placard, según Marité Rizzo

1- Blazer

“Es, sin dudas, una de mis prendas favoritas. Eleva cualquier look en segundos. Podés usarlo con jean y remera para el día o arriba de un vestido para la noche", explica la experta. Se trata de una prenda muy versatil, ya que se puede combinar con denim para hacerlo menos formal o con sastrería para un look elegante.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

2- Camisa blanca

“Clásica, atemporal e infalible: es esa prenda que siempre aparece cuando no sabés qué ponerte”, señala Maité. Además, aporta luz al rostro y combina con todo. Puede usarse abierta sobre una musculosa, cerrada con pantalón de vestir o anudada para lograr un look más relajado.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

3- Un buen jean

“No cualquier jean: el que te calza perfecto, ese que te hace sentir cómoda y segura”. Tener un comodín así es clave, porque se convierte en la base de mil looks y se puede combinar literalmente con todo: blazer, suéter, camisa, entre otros.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

4- Suéter de cachemir

“Es una inversión, sí, pero vale cada centavo: suave, liviano y elegante sin esfuerzo”. Se trata de un abrigo que cumple con lo que promete —abrigar— sin resignar estilo. Funciona con jeans, pantalones sastreros o incluso llevado sobre los hombros con una camisa.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

5- Zapatos neutros

“Un buen par de zapatos o botas en tonos como negro, chocolate, nude o suela cambia todo”. Son clave porque no compiten con el look, sino que lo acompañan. Además, se pueden combinar con absolutamente todo: desde estilos más formales hasta outfits relajados.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

6- El vestido comodín

“Ese que te salva siempre: puede ser negro, midi o tipo slip dress”, detalla. Se adapta a cualquier ocasión: con zapatillas para el día, con tacos para la noche o con blazer para una reunión.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

7- Una cartera estructurada

Más que un simple accesorio, es una pieza clave del look: aporta orden visual y eleva cualquier outfit al instante. Puede funcionar como un punto neutro para equilibrar el conjunto o convertirse en la protagonista si buscás destacar el estilismo.

Prendas básicas que no pueden faltar en tu placard. Foto: Pinterest.

“Armar un guardarropa cápsula no es limitarse, es todo lo contrario. Es liberar espacio mental, simplificar decisiones y potenciar tu estilo personal. Porque cuando tenés lo justo —pero bien elegido— vestirte deja de ser un dilema y se convierte en una forma de expresarte sin esfuerzo", concluye la especialista.