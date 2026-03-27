Planta de maracuyá Foto: Freepik

Para muchos, incorporar una enredadera en casa es una opción altamente contemplable. No solamente porque es una planta estética y bella, sino porque además puede tener varios beneficios para el hogar, entre ellos, sus flores comestibles. En este sentido, la Passiflora edulis destaca como una opción ideal.

Esta planta es muy famosa no solo porque aporta un toque exótico con sus flores llamativas, sino que también ofrece frutos sabrosos y versátiles en la cocina, sino crecimiento rápido y su capacidad para cubrir estructuras la convierten en una aliada perfecta para renovar el jardín.

Planta de maracuyá Foto: Freepik

Además, esta planta tropical suma valor funcional, ya que permite crear sombra natural, cubrir muros o pérgolas y generar ambientes más frescos y agradables. Su presencia no pasa desapercibida: en pocos meses puede cambiar por completo la estética del entorno, aportando color, textura y un aire selvático muy buscado en el paisajismo actual.

Passiflora edulis, la enredadera con frutos comestibles y flores exóticas

La Passiflora edulis, es conocida popularmente como maracuyá, y se trata de una enredadera vigorosa que combina valor ornamental y productivo. Sus flores, de apariencia única, conviven con frutos aromáticos de sabor agridulce muy apreciados en gastronomía. Esta dualidad la convierte en una de las especies más elegidas por quienes buscan un jardín atractivo y funcional.

Su principal atractivo radica en esa doble función: mientras despliega una floración impactante, también desarrolla frutos listos para cosechar y utilizar en distintas preparaciones. Es una planta que no solo decora, sino que también se disfruta. Entre sus características más destacadas se encuentran:

Flores grandes y vistosas, que pueden superar los 10 centímetros de diámetro.

Una estructura floral única, con filamentos en forma de corona que la hacen inconfundible.

Frutos redondos u ovalados, con cáscara firme y pulpa jugosa repleta de semillas comestibles.

Colores que varían entre el amarillo intenso y el púrpura oscuro, según la variedad.

Planta de maracuyá Foto: Freepik

El nombre “fruta de la pasión” tiene origen en la época de la colonización, cuando los europeos asociaron la compleja forma de su flor con símbolos religiosos vinculados a la Pasión de Cristo. Desde entonces, esta planta no ha dejado de despertar curiosidad y admiración.

Maracuyá: ¿cuáles son sus beneficios nutricionales?

El maracuyá es mucho más que un fruto sabroso: también es una excelente fuente de nutrientes. Su pulpa aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales que contribuyen a una alimentación equilibrada.

Cada 100 gramos de esta fruta contienen aproximadamente:

98 calorías.

Alto contenido de fibra, beneficioso para la digestión.

Vitamina C, clave para el sistema inmunológico.

Minerales como potasio, magnesio y fósforo.

Gracias a su sabor intenso y su aroma característico, se utiliza en jugos, postres, mermeladas e incluso salsas. Es un ingrediente versátil que aporta frescura y un toque tropical a múltiples preparaciones.

Planta de maracuyá Foto: Freepik

Cuidados y ubicación ideal para plantarla

Si bien es originaria de regiones cálidas, la Passiflora edulis puede adaptarse a distintos ambientes si se le brindan las condiciones adecuadas. Con algunos cuidados básicos, es posible disfrutar tanto de su floración como de su producción de frutos. Para un desarrollo óptimo, se recomienda:

Ubicarla en un lugar con sol pleno, fundamental para su floración y fructificación.

Mantener un riego regular, evitando el exceso de agua.

Plantarla en suelos fértiles y bien drenados.

Proporcionarle un soporte firme, como pérgolas, cercos o muros.

Realizar podas luego de la cosecha para estimular nuevos brotes.

Planta de maracuyá Foto: Freepik

Su etapa productiva suele extenderse durante varios años, con un rendimiento intenso en condiciones favorables.

En cuanto a su ubicación, es ideal para cubrir muros expuestos al sol, decorar galerías o pérgolas, generar sombra natural y sumar privacidad al jardín. En climas cálidos o subtropicales, puede ofrecer cosechas abundantes, convirtiendo cualquier espacio verde en un entorno tanto ornamental como comestible.