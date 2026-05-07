Francisco Soldi, Elio Contreras y Facundo Maroñas, de Proyecto Pescado ganador en 2025, junto al jurado del Prix Baron B. Foto: Baron B

Con una octava edición, el Prix Baron B - Édition Cuisine es un premio gastronómico que se propuso reconocer a los mejores proyectos integrales de la Argentina, destacando su excelencia, el vínculo con el medio ambiente y la visión transformadora. Chefs de Jujuy, Córdoba, Tierra del Fuego, Misiones, Chapadmalal, Corrientes y Río Negro fueron los triunfadores en los años previos. Además de un simbólico corcho de champagne de oro, recibieron capacitación y una visibilidad nacional e internacional muy importante.

Desde 2018, esta iniciativa destaca los proyectos gastronómicos que sobresalen por su visión transformadora y aporte a la cocina nacional. Este año el jurado de lujo que tiene está conformado por Mauro Colagreco como presidente, Gonzalo Aramburu, Gabriel Oggero y Dolli Irigoyen.

Mauro Colagreco, jurado del Prix Baron B. Foto: Baron B

Colagreco aporta proyección global y excelencia, con su vasta trayectoria y ocho estrellas Michelin entre sus distintos proyectos; Aramburu, que detenta el máximo reconocimiento Michelin del país durante dos años seguidos y es embajador de Marca País; Dolli, con una trayectoria decisiva en la construcción de la cultura gastronómica argentina e Icon Award de The World’s 50 Best Restaurants (2023); y Gabriel Oggero, una de las voces contemporáneas más consistentes en producto y sustentabilidad con su restaurante Crizia y también premiado por la Guía Michelin. La combinación de estos cuatro perfiles reúne excelencia, formación, mirada contemporánea y una profunda conexión con la identidad gastronómica argentina.

Cómo participar del Prix Baron B

Para participar, cualquier restaurante chico o grande deberá inscribirse mandando un video con su postulación hasta el 20 de julio, contando cómo es su proyecto. El cuarteto de destacados chefs nacionales evaluará las propuestas y el 30 de julio se anunciarán los tres finalistas entre las postulaciones de todo el país. La gran final será el 27 de agosto.

El jurado de la 8va edición del Prix Barón B está conformado Gonzalo Aramburu, Gabriel Oggero y Dolli Irigoyen, junto a Mauro Colagreco, Foto: Baron B

Para participar deberán completar un formulario en la web y sumar un video de 2 a 5 minutos donde muestren y cuenten cómo encaran su proyecto gastronómico. Además deberán presentar un plato que los represente. Al igual que en las últimas ediciones, no tendrán la obligatoriedad de incluir una proteína específica. Pero sí tendrán que maridar su plato con una de las tres variedades de Baron B.

La final se hará el 27 de agosto en el Faena Art Center: durante un almuerzo, los tres finalistas cocinarán y presentarán para un selecto grupo de comensales y los jurados sus platos insignia y, a posteriori, se anunciará el ganador. Quien triunfe recibirá el tradicional corcho bañado en oro, tallado por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Además hará una pasantía en Francia, en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco, y recibirá un premio económico de $ 3.000.000. Los otros dos finalistas también recibirán un reconocimiento de $ 1.500.000 cada uno y un corcho de plata.

Los ganadores de las ediciones anteriores del Prix

A lo largo de sus siete ediciones anteriores, el Prix Baron B - Édition Cuisine distinguió proyectos que hoy trazan un mapa diverso y federal de la cocina argentina: Proyecto Iberá de Patricia Courtois en Corrientes (2018), Gapasai de Santiago Blondel en Córdoba (2019), El Nuevo Progreso: cocina+arte de María Florencia Rodríguez en Tilcara (2021), Kalma Restó de Jorge Monopoli en Ushuaia (2022), Ánima de Emanuel Yáñez García y Florencia Lafalla en Bariloche (2023), Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge de Gunther Moros en Misiones (2024) y Proyecto Pescado de Chapadmalal (2025).

Los ganadores del Prix Baron B 2025 con su corcho de oro. Foto: Baron B

Los últimos ganadores, los tres titulares de Proyecto Pescado: Francisco Soldi, Elio Contreras y Facundo Maroñas, viajarán el 20 de junio a la Costa Azul para pasar una semana aprendiendo “lo más que podamos de Mauro. Para nosotros era un proyecto chiquitito de pescadores artesanales en Chapadmalal, en una cocina de tres por tres, y demostramos que no importa la técnica o el lugar de donde vengas sino que el tu propuesta tenga alma, que esté bueno y que represente al lugar donde estás.

“Nosotros queremos darle un poco de voz al Mar Argentino y al producto que tenemos en él, que es de una belleza y una riqueza enormes. Hay un montón de de pescadores que salen muy temprano por la mañana a buscar esos productos nobles del Atlántico Sur; tenemos una extensión de costa maravillosa y un mar lleno de riqueza. Está buenísimo que que esto también se conozca. Es el trabajo de mucha gente ignota que realiza una labor espectacular”, dijo Maroñas durante la presentación del Prix como un resumen de lo que destaca esta iniciativa.