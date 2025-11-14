La piel glowy es tendencia este verano 2025: el paso clave que hay sumar a la rutina a partir de los 25 años

Desde una buena alimentación e hidratación diaria hasta tratamientos estéticos y el uso de vitaminas y proteínas específicas, hay muchas formas de aportar luminosidad al rostro y lograr esa frescura que hace que la piel se vea radiante.

La piel glowy es tendencia este verano 2025. Foto: Pinterest.

El efecto glow en la cara, o piel glowy, se refiere a una piel radiante, saludable y llena de vida, que destaca por su luminosidad natural, textura suave y apariencia hidratada. Más que una moda pasajera, este aspecto refleja bienestar real y se puede lograr de forma natural, sin necesidad de maquillaje, siguiendo algunos consejos simples.

Ahora bien, para mantenerla sana hay que seguir ciertos cuidados como mantener una correcta hidratación, una buena alimentación y una rutina de limpieza adecuada para cada tipo de piel.

El colágeno, una proteína clave para la piel

El colágeno es una proteína que nuestro cuerpo produce de forma natural y es fundamental para nuestra piel, aportándole estructura, firmeza y elasticidad. Cuando está presente en niveles óptimos, se observa una reducción en la apariencia de arrugas y líneas finas, una piel más hidratada y una mayor protección contra factores externos dañinos.

El colágeno es una proteína clave para la piel. Foto: Pinterest.

“A partir de los 25 años, la producción natural de colágeno comienza a disminuir” sostiene Andrea Rey (MN 139.411), médica dermatóloga para Vichy. “A su vez, la salud integral de cada uno, como por ejemplo la dieta, el ejercicio y el manejo del estrés, además de factores externos como la exposición a radiación UV y contaminación, inﬂuyen en este proceso y pueden acelerar o ralentizar su degradación.”

En ese contexto, Vichy desarrolló la línea Liftactiv Collagen Specialist 16, que gracias a su tecnología Co-Bonding está diseñada para potenciar y vincular todas las familias de colágeno y corregir 16 signos de envejecimiento.

Vichy desarrolló la línea Liftactiv Collagen Specialist 16. Foto: Prensa.

Co-Bonding: la tecnología detrás de esta potente línea

Tras 15 años de investigación, más de 8900 moléculas analizadas y 25 publicaciones científicas, la tecnología Co-bonding llegó para revolucionar el mundo del colágeno.

Esta tecnología potencia y une todas las familias de colágeno para obtener una matriz de colágeno más fuerte.

Se trata de un complejo que combina Matrixyl, Maitake y Ramnosa, logrando como resultado corregir todos los signos de la edad: arrugas, líneas de expresión, firmeza, relleno, flacidez, tersura, textura, tonicidad, densidad, fuerza, reparación, luminosidad, suavidad, flexibilidad, hidratación y uniformidad.

Vichy desarrolló la línea Liftactiv Collagen Specialist 16. Foto: Prensa.

“Con el lanzamiento de Liftactiv Collagen Specialist 16 damos un paso decisivo en la evolución del cuidado dermatológico integral. Esta fórmula redefine la manera en que entendemos la prevención y corrección del envejecimiento cutáneo, basándonos en el descubrimiento de Vichy Laboratoires de que no alcanza con potenciar la producción de solo 1, sino de los 16 tipos de colágenos que componen la matriz de la piel” afirma Maite Iglesias Leal, Brand Manager de Vichy Laboratories Argentina.

La línea Liftactiv Collagen Specialist 16 de Vichy está compuesta por dos productos:

El Sérum es el producto más potente de la línea, ya que potencia la producción de colágeno en un 350%. Luego de su uso, 84% de mujeres afirmó ver reducidas sus arrugas y el 88% sintió su piel más firme.

La Crema de Día, por su parte, combina otros activos como colágeno recombinante, niacinamida, hepes y adenosina, con una eficacia clínicamente probada: el 100% de las mujeres vio reducidas sus arrugas, un 78% sintió su piel más firme y el 92%, su piel más suave.

Vichy desarrolló la línea Liftactiv Collagen Specialist 16. Foto: Prensa.

¿Cómo realizar una rutina de cuidado facial adecuada para conseguir la piel glowy?

Limpiar la piel dos veces al día, por la mañana y por la noche, con un gel, espuma o leche de limpieza, según el tipo de piel. Para pieles más seborreicas o grasas se recomienda un gel, mientras que para pieles secas es mejor una leche de limpieza. Después de limpiar, aplicarse la crema de día Liftactiv Collagen Specialist 16 y, por supuesto, el protector solar es fundamental durante el día. Por la noche, se vuelve a limpiar la piel y se aplica el serum Liftactiv Collagen Specialist 16

La piel glowy es tendencia este 2025. Foto: Pinterest.

Los 4 tips para conseguir una piel luminosa