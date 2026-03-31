Cómo funciona el truco con papel aluminio. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En el día a día puede pasar que, al querer usar un dispositivo, las pilas estén agotadas. Sin embargo, la molestia es aún mayor cuando las pilas de repuesto que hay en casa no tienen el tamaño adecuado para ese aparato.

Para esos casos, existe un truco casero que se volvió tendencia en redes sociales por su practicidad y que solo necesita un elemento que casi siempre está en casa: papel aluminio. Al doblarlo un poco, puede utilizarse para completar el contacto entre una pila más pequeña y el espacio de una más grande, evitando tener que salir de urgencia a comprar otra.

Cómo funciona el truco con papel aluminio

El método, que fue compartido en diversos videos de TikTok, muestra cómo puede funcionar un control remoto cuando solo hay disponible una pila del tamaño correcto y otra más pequeña.

El truco consiste en colocar un pedazo de papel aluminio en el espacio que sobra de la pila más chica. Al ser un conductor eléctrico, este objeto permite que la corriente fluya entre los polos y que el dispositivo siga funcionando correctamente.

Qué precauciones se deben tener en cuenta sobre este truco con papel aluminio. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

A continuación, el paso a paso para aplicar correctamente el truco viral:

Cortar un pedazo de papel de aluminio y doblarlo varias veces hasta lograr un buen grosor. Colocarlo en el espacio que sobra de la pila más chica. Insertar la pila más pequeña y asegurarse de que el papel esté en contacto con ambos lados. Finalmente, el dispositivo debería funcionar sin problemas, como si la pila fuera la correcta.

Qué precauciones se deben tener en cuenta sobre este truco con papel aluminio

Si bien el papel aluminio puede resolver un imprevisto del momento, este truco casero conviene realizarlo solo de manera excepcional. Este objeto no está pensado para permanecer dentro de un aparato por mucho tiempo, ya que en equipos que demandan más energía podría calentarse y generar inconvenientes.

Si bien es una buena opción, para evitar fallas o posibles daños en el equipo, lo ideal sigue siendo reemplazarla cuanto antes por una pila del tamaño correcto. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Por eso, su uso resulta más seguro en dispositivos simples, como controles remotos, relojes de pared o juguetes pequeños, donde el consumo eléctrico es menor. De todos modos, hay que tener en cuenta que esta técnica no mejora ni recupera la carga de la pila: únicamente ayuda a completar el contacto cuando la batería es más chica que el espacio disponible.

Para evitar fallas o posibles daños en el equipo, lo ideal sigue siendo reemplazarla cuanto antes por una pila del tamaño correcto.