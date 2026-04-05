El ingrediente casero que ayuda a tapar las canas. Foto: Freepik

Cada vez son más las personas que buscan alternativas suaves para cuidar el cabello y disimular las primeras canas. En ese contexto aparece el agua de romero, que se convirtió en uno de los trucos caseros más elegidos.

A diferencia de la tintura industrial, este truco casero no cambia el color de inmediato, sino que acompaña el tono natural con un efecto gradual mientras mejora el brillo y la apariencia general del pelo.

Además de efectivo, el agua de romero se destaca por ser económico, fácil de hacer y libre de químicos agresivos.

El ingrediente casero que ayuda a tapar las canas. Foto: Pinterest

La clave en su eficacia es que el romero estimula la circulación en el cuero cabelludo, fortalece la fibra capilar y puede potenciar los tonos oscuros con el uso constante, ayudando a que las canas se noten menos.

Cabe resaltar que no reemplaza a una tintura tradicional, aunque muchas personas lo usan como complemento para espaciar coloraciones y mantener el pelo con mejor aspecto.

Paso a paso, cómo preparar agua de romero para el pelo

Hervir una taza de agua Sumar un puñado de hojas de romero Dejar reposar hasta que enfríe Colar la mezcla Aplicarla sobre el pelo limpio y sin enjuagar

Expertos señalan que es ideal usar el agua de romero varias veces por semana para notar cambios progresivos en el tono y la textura.

El romero, mucho más que una hierba medicinal Foto: Unsplash

Tips a tener en cuenta a la hora de usar agua de romero para el pelo

Antes de usarlo, hay que tener en consideración que esta preparación no cubre totalmente las canas y su efecto depende del tipo de pelo, la constancia y la frecuencia de aplicación.

En ese sentido, es importante saber que funciona mejor en quienes tienen pocas canas o buscan retrasar su aparición visual, más que como solución definitiva. Además, puede sumar brillo, reducir el frizz y fortalecer desde la raíz.

Más allá de su accionar contra el pelo blanco, su mayor ventaja es que mejora el aspecto general del cabello de forma natural, algo que hoy gana terreno entre quienes priorizan rutinas de belleza más simples y menos invasivas.