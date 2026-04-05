Números de la suerte. Foto: Freepik

Los números de la suerte en muchas ocasiones son utilizados como una herramienta de orientación ya que la numerología se volvió una consulta cotidiana para muchas personas.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades.

Números de la suerte de hoy, viernes 3 de abril de 2026.

Para este domingo 5 de abril de 2026, la energía astral está marcada por una fuerte vibración de renovación. Al ser un día “5” (el número del movimiento y la libertad) en un mes “4” (estructura), el universo nos invita a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y el deseo de expansión

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 5 de abril de 2026

Aries: 05, 14, 23

Tauro: 06, 15, 42

Géminis: 03, 21, 30

Cáncer: 02, 11, 29

Leo: 01, 19, 37

Virgo: 04, 22, 40

Libra: 07, 16, 34

Escorpio: 08, 17, 44

Sagitario: 09, 27, 36

Capricornio: 10, 28, 46

Acuario: 13, 25, 41

Piscis: 12, 20, 33

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.