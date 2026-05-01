Calendario ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

El comienzo de mayo llega con una pregunta clave para millones de argentinos: ¿cuándo paga ANSES este mes? La respuesta no es menor, ya que el feriado nacional del 1° de mayo, por el Día del Trabajador, modifica el cronograma habitual de cobros y retrasa el inicio de los pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Como ocurre cada año, la jornada no laborable impacta de lleno en la operatoria bancaria y obliga al organismo previsional a reordenar las fechas de acreditación. En este contexto, ANSES ya definió cómo quedará el calendario de pagos de mayo, con cambios que conviene tener en cuenta para evitar confusiones.

Por qué se retrasa el calendario de pagos de ANSES en mayo

El 1° de mayo cae en un día hábil, lo que implica la suspensión total de actividades administrativas y bancarias en todo el país. Si bien los pagos de ANSES no suelen comenzar el primer día del mes, este feriado hace que la primera semana hábil quede recortada, generando un corrimiento general del cronograma.

Por ese motivo, los pagos de jubilaciones y pensiones no comienzan en los primeros días de mayo, sino que se concentran a partir de la segunda semana, una vez finalizado el esquema previsto para otras prestaciones.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que cobran la mínima

Según el esquema oficial, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar desde el lunes 11 de mayo, de acuerdo con la terminación del DNI. El pago se realiza de forma escalonada a lo largo de varios días hábiles para ordenar la distribución de haberes y evitar aglomeraciones en bancos.

Cómo cobrar ayuda de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este grupo concentra a la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional, por lo que suele ser el primero en iniciar el cronograma una vez superados los feriados.

Fechas de cobro para quienes superan el haber mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario se traslada aún más hacia el final del mes. Estos titulares cobran en la última quincena de mayo, también según la terminación del DNI.

A este esquema se suma otro factor clave: el feriado del 25 de mayo, que provoca una interrupción adicional sobre el cierre del cronograma y obliga a reacomodar algunas fechas finales.

Pensiones No Contributivas y asignaciones: cuándo cobran en mayo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) suelen pagarse en los primeros días hábiles del mes, antes del inicio del calendario de jubilaciones. En mayo, este grupo concentra los cobros durante la semana posterior al feriado del Día del Trabajador.

En cuanto a las asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF), los pagos se desarrollan también desde la segunda semana de mayo, con fechas organizadas por DNI.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Aumento de haberes en mayo: cuánto se cobra este mes

Además del cambio en las fechas, mayo llega con una actualización de haberes para todas las prestaciones administradas por ANSES. El incremento responde al mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de la inflación informada por el INDEC.

Este aumento impacta en:

Jubilaciones y pensiones

Pensiones No Contributivas

AUH y AUE

Asignaciones familiares

En el caso de los jubilados que cobran la mínima, se mantiene además el bono extraordinario, que se paga de manera completa a quienes perciben el haber más bajo y de forma proporcional a quienes lo superan hasta un tope determinado.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superen los haberes mínimos DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Recomendaciones clave para los beneficiarios de ANSES

Desde el organismo recuerdan que:

No es necesario hacer ningún trámite adicional para cobrar

Los haberes se acreditan automáticamente en la cuenta registrada

Los pagos se realizan exclusivamente en días hábiles, sin excepción

Consultar el calendario oficial y verificar la terminación del DNI sigue siendo la mejor forma de saber qué día se cobra en mayo y evitar demoras o confusiones innecesarias.