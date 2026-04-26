Fiesta del Alfajor Regional. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La Fiesta del Alfajor Regional se realizará en San Antonio de Areco el próximo sábado 2 y domingo 3 de mayo con una edición que promete ser la más grande desde su creación. El evento se desarrollará en la Plaza Ruiz de Arellano y tendrá en exhibición productores artesanales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

En esta edición, la fiesta se extenderá durante todo el fin de semana para evitar coincidir con la tradicional Fiesta del Mondongo y la Torta Frita de Santa Coloma, que se realiza el 1° de mayo. La decisión apunta a potenciar la convocatoria regional y facilitar la llegada de visitantes.

Fiesta del Alfajor Regional. Foto: Instagram/fiestaregionaldelalfajor

Cómo llegar a San Antonio de Areco

San Antonio de Areco se encuentra a unos 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte de la provincia. Es un destino de fácil acceso y muy visitado durante los fines de semana y feriados.

En auto, se llega por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9), ramal Pilar, en sentido a Rosario. La salida está ubicada en el kilómetro 113 y desde allí hay que recorrer unos 7 kilómetros por un acceso asfaltado hasta el centro. El viaje demora alrededor de una hora y media, según el tránsito. La fiesta se realizará en la Plaza Ruiz de Arellano, entre las 10 y las 20 horas.

Cronograma por día de la Fiesta del Alfajor Regional

Sábado 2 de mayo

10 hs – Apertura de la Feria de Alfajores

14 hs – Acto de Inauguración

15 hs – Taller armado de alfajores para niños

17 hs – Deon Almacor

19 hs – Juanra y La Sincopa

Fiesta del Alfajor Regional. Foto: Instagram/fiestaregionaldelalfajor

Domingo 3 de mayo

10 hs – Apertura de la Feria de Alfajores

12 hs – Entrega de premios

14 hs – Grupo de danzas tradicionales Raíz Arequera

14:30 hs – Benicio Tata Acordeón

15 hs – Corte de Alfajor Gigante

16 hs – Taller armado de alfajores para niños

18 hs – Cierre con banda en vivo: Cumbia Dorada

El alfajor gigante como principal atracción del evento

Entre los atractivos destacados se repetirá el alfajor gigante, que este año buscará alcanzar los dos metros de diámetro. La elaboración se realizará junto a una institución local y el armado final tendrá lugar en el parque industrial antes de su presentación pública.

La agenda comenzará el viernes con la apertura de la feria, talleres infantiles, espectáculos musicales y propuestas recreativas. El sábado continuará la exposición de productores, habrá danzas folklóricas, música en vivo, la entrega de premios del concurso y el tradicional corte del alfajor gigante con cierre musical.

Fiesta del Alfajor Regional. Foto: BoscoProducciones

Para este año se espera una participación récord: entre 60 y 70 productores ya confirmaron presencia. Más de diez de ellos oriundos de San Antonio de Areco. El cupo se completó antes de lo previsto, un dato que refleja el crecimiento sostenido del evento.