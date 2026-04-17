Te pagan con casa gratis: el pueblo europeo que busca vecinos y tiene solo 40 habitantes. Foto: Guía de Soria | Mejorada con IA.

En el interior de Soria, una de las regiones más afectadas por la despoblación en España, una pequeña localidad de apenas 40 habitantes lanzó una convocatoria que ya genera interés en distintos países. Se trata de Arenillas, un pueblo que decidió enfrentar el éxodo rural con una propuesta concreta: ofrecer vivienda sin costo de alquiler y oportunidades de trabajo a quienes estén dispuestos a instalarse en un entorno natural y tranquilo.

Arenillas es un pequeño municipio rural ubicado al sur de la provincia de Soria, en la comunidad de Castilla y León. Foto: Guía de Soria.

¿Qué ofrece el plan para atraer nuevos vecinos?

La iniciativa se enmarca en el fenómeno conocido como la “España vaciada”, que afecta a decenas de municipios con pérdida sostenida de población y envejecimiento demográfico. A diferencia de otras propuestas similares, Arenillas no solo invita a mudarse, sino que ofrece condiciones concretas para facilitar la instalación.

Entre los principales beneficios se destacan:

Viviendas sin alquiler : el municipio dispone de siete departamentos completamente equipados y listos para habitar.

Conectividad garantizada : cuenta con internet de fibra óptica, pensado para quienes trabajan de forma remota.

Opciones laborales locales: se buscan personas para gestionar el bar del pueblo y el centro comunitario.

El objetivo es generar condiciones que permitan no solo atraer nuevos residentes, sino también asegurar su permanencia en el tiempo.

A pesar de su tamaño, el pueblo cuenta con una vida cultural activa gracias a su asociación cultural. Foto: Guía de Soria.

Vivir en Arenillas: un proyecto enfocado en familias

La convocatoria apunta especialmente a familias con hijos, con la intención de garantizar el recambio generacional y sostener la vida comunitaria.

En ese sentido, el acceso a la educación está contemplado: los niños pueden asistir a la escuela en Berlanga de Duero, ubicada a unos 20 kilómetros, con transporte y educación pública asegurados.

Desde el municipio remarcan que el proyecto no busca una ocupación temporal, sino la integración de nuevos habitantes que puedan aportar al desarrollo del pueblo.

Cómo postularse y cuáles son los requisitos

Quienes estén interesados en mudarse deben presentar una solicitud formal ante el ayuntamiento local, detallando su proyecto de vida y el aporte que podrían realizar a la comunidad.

El proceso de selección es exigente y busca perfiles comprometidos con la vida rural, capaces de adaptarse a un entorno de baja densidad poblacional.

La propuesta de Arenillas no es un caso aislado. En distintos puntos de Europa surgen iniciativas para revitalizar zonas rurales y de montaña.

Arenillas busca familias interesadas en una vida de campo. Foto: Freepik.

Algunas de ellas están vinculadas al desarrollo social, mientras que otras tienen objetivos científicos. Un ejemplo es el programa impulsado por Eurac Research, que convocó voluntarios para residir temporalmente en los Alpes en el marco de un estudio sobre los efectos de la altitud en la salud, dentro del Parque Nacional Stelvio.

Sin embargo, a diferencia de las conocidas “casas a 1 euro”, que implican fuertes inversiones en refacción, el plan de Arenillas se destaca por ofrecer viviendas listas para habitar, lo que reduce significativamente las barreras de entrada.