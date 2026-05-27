Para qué sirve el "open seat toilet" Foto: Pinterest

En aeropuertos, restaurantes, estaciones de servicios y hasta centros comerciales, es muy común encontrar inodoros con una particularidad que muchas veces suele pasar desapercibida en el baño: el asiento tiene una abertura en la parte delantera. Y aunque a simple vista pareciera ser una simple elección de diseño, responde a una cuestión mucho más profunda.

Sin embargo, la verdadera explicación está relacionada con la higiene y la prevención del contacto con superficies contaminadas. Este tipo de asientos se conoce internacionalmente como “open-front toilet seat” y forma parte de normas sanitarias y de plomería desde hace décadas. De hecho, hasta el día de hoy continúa siendo obligatorio en numerosos baños públicos alrededor del mundo.

Para qué sirve el "open seat toilet" Foto: Pinterest

La principal función de la abertura frontal es reducir el contacto físico entre el usuario y la superficie del asiento, especialmente en la zona delantera. En este sentido, expertos en seguridad e higiene indicaron que este diseño disminuye las posibilidades de que ciertas partes del cuerpo entren en contacto con el asiento, algo especialmente importante en espacios de uso compartido y alta circulación de personas.

Además, la abertura facilita la limpieza del inodoro y ayuda a mantener mejores condiciones higiénicas en baños públicos donde el uso es constante durante todo el día.

Abertura del asiento en los inodoros públicos: un diseño pensado para mejorar la higiene de los usuarios

Aunque muchas personas no lo saben, el diseño abierto también permite reducir salpicaduras y facilita ciertas posturas al utilizar el baño, lo que contribuye a una experiencia más cómoda y sanitaria. En algunos países, las normativas de construcción y plomería exigen específicamente este tipo de asientos en establecimientos públicos debido a sus beneficios higiénicos.

Lejos de ser un simple detalle de diseño, la abertura frontal de los inodoros públicos fue pensada para mejorar la higiene, facilitar la limpieza y reducir el contacto con superficies compartidas, un aspecto clave en lugares de uso masivo.

Para qué sirve el "open seat toilet" Foto: Pinterest

En algunos países incluso, la normativa de construcción y plomería, exige específicamente este tipo de asientos en establecimientos públicos debido a sus múltiples beneficios. Entre las exigencias de higiene, se encuentran las siguientes:

Buena circulación de aire.

Limpieza frecuente.

Reposición constante de jabón y papel.

Correcta desinfección de superficies de contacto.

En espacios con gran circulación de personas, estas medidas son fundamentales para mantener condiciones sanitarias adecuadas.

Pequeños cuidados que ayudan a proteger la salud

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, los hábitos de higiene en baños públicos pueden marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades. Cosas sencillas como lavarse bien las manos, evitar el contacto innecesario con superficies y prestar atención a la limpieza del lugar son acciones simples que ayudan a reducir la exposición a bacterias y gérmenes en espacios de uso común.