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Tiene poco más de 100 habitantes, fue fundado en 1911 y esconde una antigua guardia fronteriza cerca de Buenos Aires

Calles de tierra, una estación centenaria, productos regionales y un museo rural convierten a este pequeño pueblo bonaerense en una escapada cargada de historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Tiene poco más de 100 habitantes y fue fundado en 1911
Tiene poco más de 100 habitantes y fue fundado en 1911 Foto: Instagram @pueblosyciudades8
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A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Gobernador Udaondo, una pequeña localidad del partido de Cañuelas que parece haberse detenido en el tiempo.

Con poco más de 100 habitantes, calles tranquilas, casas bajas y paisajes rurales, este destino resulta ideal para quienes desean alejarse del ruido y disfrutar de una jornada de campo. Su propuesta combina historia, arquitectura ferroviaria, naturaleza y sabores artesanales.

El pueblo bonaerense que nació con la llegada del ferrocarril

La fundación de Gobernador Udaondo se estableció el 18 de septiembre de 1911. Al igual que muchas localidades bonaerenses, su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la expansión del tren.

La estación se convirtió en el principal punto de encuentro del pueblo. Por sus andenes circulaban pasajeros, correspondencia, productos rurales y noticias procedentes de otras ciudades.

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Gobernador Udaondo
La fundación de Gobernador Udaondo se estableció el 18 de septiembre de 1911 Foto: Instagram @pueblosyciudades8

El servicio ferroviario dejó de funcionar hacia fines de la década de 1960, pero la antigua estación todavía permanece en pie. El edificio se transformó en uno de los mayores símbolos de la localidad y permite imaginar la época en la que el silbato de las locomotoras marcaba el ritmo de la vida cotidiana.

Una guardia fronteriza con más de 250 años de historia

Aunque el pueblo fue fundado en 1911, la historia de la zona comenzó mucho antes. En sus alrededores se encuentra la Guardia del Juncal, un antiguo puesto defensivo que formó parte de la línea de frontera en 1771.

En el lugar funcionó una guardia de Blandengues destinada a controlar el territorio y proteger los caminos rurales. Con el paso del tiempo, el predio fue declarado Reserva Natural y Museo Municipal de Objetivo Definido Educativo.

Gobernador Udaondo
Esconde una histórica guardia cerca de Buenos Aires Foto: Instagram @pueblosyciudades8

El antiguo casco conserva elementos vinculados con la vida en el campo, como carruajes, arados y herramientas utilizadas para obtener agua. Además, en las zanjas de protección fueron halladas lanzas, boleadoras y sables que ayudan a reconstruir la historia de la región.

Qué visitar en Gobernador Udaondo

El paseo puede comenzar en la vieja estación ferroviaria y continuar por la Capilla Santa Ana, ubicada en el centro de la localidad. Sus alrededores ofrecen una postal típica del interior bonaerense, con jardines, árboles y calles que todavía conservan su aspecto rural.

Otro sitio tradicional es La Fortuna, un antiguo almacén de ramos generales construido en 1935. Durante décadas funcionó como punto de reunión para los vecinos y fue escenario de recordados bailes de campo.

También vale la pena recorrer los caminos rurales que rodean el pueblo. Allí aparecen campos abiertos, animales, arboledas y establecimientos productivos que conservan la identidad agropecuaria de la zona.

Dulce de leche, productos regionales y asado

La gastronomía es otro de los atractivos de esta escapada. Gobernador Udaondo está vinculado con la tradición lechera de Cañuelas y cuenta con emprendimientos familiares dedicados a la elaboración de dulce de leche y productos lácteos artesanales.

Gobernador Udaondo
A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Gobernador Udaondo Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Durante los festejos por el aniversario del pueblo se realizan desfiles de paisanos, espectáculos folclóricos, ferias de artesanos y encuentros gastronómicos. Los asadores criollos ocupan un lugar destacado y convierten la celebración en una buena oportunidad para probar carne al fuego.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Gobernador Udaondo se encuentra en el partido de Cañuelas, cerca del kilómetro 85 de la Ruta Provincial 215. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido puede realizarse por la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Para visitar la Guardia del Juncal es necesario transitar por caminos rurales, por lo que resulta conveniente consultar su estado después de jornadas lluviosas y verificar previamente los horarios del museo y de los emprendimientos gastronómicos.

Con su estación centenaria, su pasado fronterizo y sus sabores regionales, este pequeño pueblo demuestra que todavía existen lugares poco conocidos para descubrir cerca de Buenos Aires.

TurismoPuebloEscapadasCañuelas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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