Una olla olvidada en 1829, una fábrica pionera de 1902 y más de 500 expositores: así es la Fiesta del Dulce de Leche en Cañuelas que revive una leyenda de hace 197 años

Degustación de dulce de leche, protagonista de la tradicional fiesta de Cañuelas Foto: Instagram @turismo.canuelas

Una olla con leche y azúcar olvidada sobre el fuego, un encuentro político en 1829 y una receta que se convirtió en símbolo nacional. La historia del dulce de leche está vinculada con Cañuelas, la ciudad bonaerense que convirtió aquella leyenda en parte de su identidad y que también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la industria láctea argentina.

Del 13 al 15 de noviembre de 2026, Cañuelas celebra una nueva edición de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, junto con Expo Cañuelas, con degustaciones, concursos, espectáculos y más de 500 expositores. El encuentro reúne diferentes variedades de este alimento, desde el tradicional hasta los utilizados en repostería, alfajores y helados.

La leyenda de 1829: cómo habría nacido el dulce de leche en Cañuelas

El 24 de junio de 1829, Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle se reunieron en la estancia La Caledonia, en Cañuelas, para intentar poner fin a los enfrentamientos políticos que atravesaban Buenos Aires. De aquella negociación surgió el Pacto de Cañuelas, un acuerdo destinado a detener las hostilidades entre los sectores enfrentados.

El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche

Según la tradición popular, una cocinera preparaba leche con azúcar para acompañar el mate cuando descubrió que Lavalle descansaba en el lugar. Sorprendida, abandonó momentáneamente sus tareas para avisar de su presencia y olvidó la preparación sobre el fuego. Al regresar, habría encontrado una mezcla espesa, marrón y dulce. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de que el dulce de leche haya sido inventado allí, ya que otros países conservan preparaciones similares y relatos anteriores. La anécdota forma parte de la tradición oral argentina.

De una receta casera a La Martona: el vínculo de Cañuelas con la industria lechera

La relación de Cañuelas con este alimento no depende únicamente de aquella leyenda. En 1889, Vicente Lorenzo Casares fundó La Martona, una empresa que transformó la producción y comercialización de leche mediante procesos industriales, controles de higiene y nuevos sistemas de distribución. Su establecimiento funcionaba en la zona de Vicente Casares y abastecía a Buenos Aires mediante el ferrocarril.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se conserva una imponente propiedad rural Foto: Wikipedia

En 1902, La Martona comenzó a elaborar dulce de leche industrialmente, adaptando recetas domésticas a una producción de mayor escala. Su crecimiento convirtió a Cañuelas en un centro destacado de la actividad láctea. En 1989, cuando se cumplían cien años de la fundación de la empresa, la Cámara de Diputados de la Nación reconoció al distrito como Cuna Nacional de la Industria Lechera.

Dulce de leche clásico, repostero, alfajorero y heladero: cuáles son sus diferencias

Aunque comparten ingredientes y un proceso basado en la concentración de leche con azúcar mediante calor, los distintos tipos de dulce de leche presentan diferencias de textura, consistencia y utilización gastronómica. El clásico o familiar es cremoso y suele consumirse en tostadas o panqueques, mientras que el repostero tiene mayor firmeza y resulta adecuado para rellenar tortas y facturas.

Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

El alfajorero está especialmente preparado para mantener su consistencia entre las tapas de alfajores y conitos, mientras que el heladero posee características apropiadas para elaborar helados. También existen versiones con chocolate, frutos secos y otros ingredientes. Estas variedades muestran cómo una preparación tradicional logró adaptarse a diferentes usos gastronómicos y no deben confundirse necesariamente con las categorías del concurso de la fiesta.

Tres días de fiesta, degustaciones y un concurso para elegir el mejor dulce de leche

La celebración tiene antecedentes en 1996, cuando Cañuelas estableció el 24 de junio como Día del Dulce de Leche, mediante una ordenanza municipal. Los festejos comenzaron a desarrollarse durante aquella década y, en 1997, la fiesta se incorporó a Expo Cañuelas. En 2007 recibió reconocimiento como Fiesta Provincial.

Volvió la fiesta más dulce Foto: Instagram @elciudadanodecanuelas

La edición 2026 se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado sobre la Ruta Nacional 205. Incluye productores, emprendimientos gastronómicos, artesanos y un concurso que distingue a los mejores dulces de leche. El público puede participar de degustaciones y elegir sus favoritos, mientras un jurado técnico evalúa las elaboraciones. Los espectáculos principales están encabezados por Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

Así, Cañuelas reúne una leyenda de 197 años, una industria que comenzó a fabricar dulce de leche en 1902 y una fiesta dedicada a sus diferentes variedades. Una combinación de historia, producción y gastronomía que explica el vínculo de la ciudad con uno de los sabores más reconocidos de la Argentina.