Vuelve la fiesta más dulce: queda a una hora de Buenos Aires, dura tres días y celebra un histórico sabor argentino

La Expo Cañuelas regresará en noviembre de 2026 Foto: Instagram @elciudadanodecanuelas

El aroma a caramelo volverá a sentirse en uno de los encuentros más convocantes de la provincia de Buenos Aires. Después de la pausa de 2025, la Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche confirmó su regreso para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Durante tres jornadas, el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205, cerca de la finalización de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, reunirá a productores, comerciantes, artesanos y emprendedores.

La organización anticipó que habrá espacio para más de 400 expositores, además de un patio gastronómico, productos regionales, espectáculos y un pabellón dedicado exclusivamente al dulce de leche.

Sin embargo, detrás de las degustaciones y los puestos existe una historia que comenzó mucho antes de la primera exposición. Para comprender por qué Cañuelas es considerada la cuna de este producto, hay que retroceder casi dos siglos.

El inesperado descuido que habría dado origen al dulce de leche

La tradición popular ubica el nacimiento del dulce de leche el 24 de junio de 1829, en la estancia La Caledonia. En ese lugar se reunieron Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle durante las negociaciones del histórico Pacto de Cañuelas.

Según la leyenda, una criada preparaba “lechada”, una mezcla de leche y azúcar calentada al fuego. La inesperada llegada de Lavalle, quien habría decidido descansar en la cama de Rosas, provocó que la mujer abandonara momentáneamente la cocina para advertir lo sucedido.

Un manjar, ¿argentino? Foto: Instagram @lacasadeldulcedeleche

Cuando regresó, la preparación se había reducido hasta convertirse en una pasta espesa, marrón y acaramelada. Rosas habría probado el resultado y aprobado aquel sabor que, con el paso del tiempo, comenzó a conocerse como dulce criollo y posteriormente como dulce de leche.

Aunque existen preparaciones similares y relatos de origen en diferentes países de América Latina, el episodio quedó incorporado como una de las leyendas más importantes de Cañuelas. Por esa razón, cada 24 de junio se celebra en el distrito el Día del Dulce de Leche.

Cañuelas y una industria que transformó la producción láctea

El vínculo de Cañuelas con la leche no se sostiene únicamente sobre aquella historia de 1829. Hacia finales del siglo XIX, la localidad bonaerense de Vicente Casares fue escenario de una transformación productiva con el surgimiento de La Martona.

Fundada en 1889 por Vicente Casares, fue considerada una empresa pionera en la elaboración industrial de productos lácteos en la Argentina. La compañía introdujo nuevos métodos de procesamiento, control sanitario, conservación y distribución de leche.

Cañuelas consiguió reunir así dos elementos determinantes: la leyenda sobre el origen del dulce de leche y el desarrollo concreto de una industria láctea moderna. Con el tiempo, esta combinación fortaleció la identidad productiva y cultural de todo el distrito.

Cómo nació la Expo Cañuelas

La primera Expo Cañuelas se llevó a cabo en noviembre de 1995 con el propósito de reunir al comercio, la industria y la producción agropecuaria local.

Poco después se incorporó la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, consolidando un formato que combina gastronomía, actividades productivas, entretenimiento e historia.

. Cuándo se realizará y por qué este destino bonaerense está tan ligado al sabor más argentino. Foto: Instagram @elciudadanodecanuelas

Uno de sus momentos más esperados es el concurso que reconoce a los mejores productos en categorías como Familiar, Repostero y Alfajorero. Además de la evaluación de los especialistas, los visitantes pueden participar mediante degustaciones a ciegas y elegir al ganador del Premio del Público.

En los últimos años también tomó fuerza la búsqueda de sabores diferentes. A las recetas tradicionales se añadieron variedades combinadas con chocolate, miel, almendras, Malbec y otras propuestas de autor.

La edición que reunió a más de 120.000 visitantes

La última celebración, realizada en noviembre de 2024, mostró la dimensión alcanzada por el evento. Según cifras difundidas por la organización, pasaron por el predio más de 120.000 personas, participaron más de 470 expositores y 43 productores ocuparon la carpa dedicada al dulce de leche.

Habrá productores, gastronomía, espectáculos y una historia que se remonta a 1829 Foto: Instagram @elciudadanodecanuelas

En aquella edición, Lácteos Mayol, firma de la localidad de Gobernador Udaondo, recibió el Premio del Público. Por su parte, San Gotardo se destacó en la categoría Familiar, El Rosquinense ganó en las variedades Repostero y Alfajorero, y La Agroapícola fue reconocida por su propuesta innovadora.

La programación artística también tuvo un lugar destacado con las presentaciones de Rusherking, Nahuel Pennisi, Agapornis y Banda XXI.

Qué se sabe de la Expo Cañuelas 2026

La nueva edición mantendrá su formato de tres días consecutivos y contará con capacidad para más de 400 puestos. Habrá artesanías, gastronomía regional, emprendimientos, propuestas turísticas, actividades comerciales y espectáculos en el escenario principal.

El pabellón especial permitirá degustar y comprar dulces tradicionales, reposteros, alfajoreros y de autor, elaborados por productores de distintos puntos del país.

Volvió la fiesta más dulce Foto: Instagram @elciudadanodecanuelas

Por el momento, la grilla artística, los horarios definitivos y los precios de las entradas todavía no fueron comunicados. Esos detalles serán anunciados al acercarse la fecha.

De esta forma, Cañuelas se prepara para recuperar una celebración que va mucho más allá de la gastronomía. La fiesta representa la unión entre una leyenda de 1829, la historia de la industria láctea y el trabajo de cientos de productores.

Durante tres días de noviembre, una simple cucharada de dulce de leche volverá a convertirse en la puerta de entrada a casi dos siglos de historia argentina.