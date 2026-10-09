comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas: la usó para crear la primera industria láctea del país

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se conserva una imponente propiedad rural que llegó a tener 52 tambos, un parque diseñado por Carlos Thays y una fábrica que transformó la producción de leche en la Argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas
A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En plena llanura bonaerense, rodeada por árboles centenarios y edificios que conservan las huellas de otra época, se encuentra la Estancia San Martín. La propiedad está ubicada en Vicente Casares, una localidad perteneciente al partido de Cañuelas.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el empresario y productor rural Vicente Lorenzo Casares convirtió estas tierras en el escenario de un proyecto revolucionario. Su intención era controlar todo el circuito de la leche: desde la crianza del ganado y el ordeñe hasta el procesamiento y la distribución del producto.

Así nació La Martona, fundada en 1889 y considerada la primera gran industria láctea de la Argentina. La empresa introdujo procedimientos sanitarios y tecnológicos que cambiaron para siempre la manera en que los habitantes del país producían, conservaban y consumían leche.

La estancia de 7.000 hectáreas que tenía 52 tambos

En su etapa de mayor esplendor, la propiedad alcanzó una extensión aproximada de 7.000 hectáreas. Dentro de esos campos funcionaban 52 tambos, encargados de abastecer a la planta industrial construida cerca de la estación ferroviaria.

Contenido Recomendado

En la década de 1930, Argentina trajo visones para fabricar tapados de piel:hoy conquistaron casi toda la Patagonia

En la década de 1930, Argentina trajo visones para fabricar tapados de piel: hoy conquistaron casi toda la Patagonia

Argentina trajo ranas toro para producir carne en los 80:el negocio fracasó y ahora amenazan los ecosistemas nativos

Argentina trajo ranas toro para producir carne en los 80: el negocio fracasó y ahora amenazan los ecosistemas nativos
Estancia San Martín
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se conserva una imponente propiedad rural Foto: Wikipedia

La ubicación no fue casual. El tren permitía trasladar los productos rápidamente hacia la ciudad de Buenos Aires, donde La Martona llegó a contar con establecimientos comerciales propios.

Antes de fundar la empresa, Casares había intentado producir quesos. Sin embargo, las dificultades para refrigerar y conservar los alimentos perjudicaron aquella primera experiencia. Lejos de abandonar su iniciativa, analizó métodos europeos y diseñó un sistema integrado de producción, industrialización y comercialización.

La fábrica que cambió la producción de leche

Uno de los objetivos principales de Casares era mejorar la higiene de los productos. La Martona incorporó procesos de filtrado, clasificación, control y pasteurización de la leche, cuando esas prácticas todavía eran poco habituales en el país.

La empresa también innovó en sus envases. Desde 1890 utilizó papel sulfurizado para envolver la manteca, en reemplazo de las telas usadas hasta ese momento. En 1893 comenzó a exportar manteca a Inglaterra y, durante los primeros años del siglo XX, inició la producción industrial de dulce de leche.

Estancia San Martín
Un local antiguo de La Martona Foto: Wikipedia

Con el paso del tiempo, la compañía incorporó desnatadoras, camiones térmicos, envases de cartón y modernas máquinas embotelladoras. Su desarrollo fue tan importante que, en 1989, Cañuelas recibió la declaración de Cuna Nacional de la Industria Lechera.

Una residencia rodeada por un parque de Carlos Thays

El casco de la Estancia San Martín comenzó a construirse alrededor de 1865. La residencia fue ampliada en diferentes oportunidades y terminó combinando elementos ingleses, franceses, italianizantes e hispánicos.

Una de las últimas modificaciones importantes ocurrió en 1940, cuando se levantó su característica torre con reloj. La mezcla de estilos convirtió a la casona en una construcción singular dentro del patrimonio rural bonaerense.

Estancia San Martín
Llegó a tener 52 tambos y un parque diseñado por Carlos Thays Foto: Wikipedia

Otro de sus grandes atractivos es el parque diseñado por Carlos Thays, el reconocido paisajista responsable de numerosos espacios verdes argentinos. En el terreno crecieron robles, olmos, magnolias, araucarias, cedros del Líbano, cipreses y ejemplares de ginkgo biloba.

El final de La Martona y el legado que todavía permanece

La Martona funcionó hasta 1978, cuando terminó una etapa fundamental de la industria alimentaria nacional. Sin embargo, sus innovaciones y su influencia permanecieron en otras compañías que continuaron modernizando la producción láctea argentina.

La estancia fue reconocida como Monumento Histórico Nacional y todavía conserva su casco, parte del parque centenario y diferentes estructuras relacionadas con la antigua fábrica.

Más de un siglo después de su nacimiento, el establecimiento continúa contando una historia marcada por la producción, la arquitectura y el progreso. Lo que comenzó como la iniciativa de un empresario dentro de un campo bonaerense terminó provocando una transformación cotidiana: la leche pasó a producirse bajo mayores controles sanitarios y pudo llegar de forma más segura a las mesas de miles de argentinos.

HistoriaEmpresaCañuelas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1819, nació la hija de un prócer argentino y creció lejos de él:47 años después, murió dejando una historia muy poco conocida

    En 1819, nació la hija de un prócer argentino y creció lejos de él: 47 años después, murió dejando una historia muy poco conocida

  2. En 1820, Juan Manuel de Rosas compró una estancia cerca de una laguna:instaló 60 arados, reunió a sus milicianos y construyó un rancho de 140 toneladas

    En 1820, Juan Manuel de Rosas compró una estancia cerca de una laguna: instaló 60 arados, reunió a sus milicianos y construyó un rancho de 140 toneladas

  3. En 1897, un empresario fundó una estancia de 62.000 hectáreas:100 años después, se convirtió en patrimonio histórico

    En 1897, un empresario fundó una estancia de 62.000 hectáreas: 100 años después, se convirtió en patrimonio histórico

  4. En la década de 1930, Argentina trajo visones para fabricar tapados de piel:hoy conquistaron casi toda la Patagonia

    En la década de 1930, Argentina trajo visones para fabricar tapados de piel: hoy conquistaron casi toda la Patagonia

  5. El barrio porteño donde descansa el presidente más odiado:tiene la estación más transitada y su nombre genera confusión en los ciudadanos

    El barrio porteño donde descansa el presidente más odiado: tiene la estación más transitada y su nombre genera confusión en los ciudadanos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema se reúne de forma extraordinaria para resolver el fallo sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema se reúne de forma extraordinaria para resolver el fallo sobre la Ley de Tierras

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Economía

Billetes rotos, manchados o quemados:cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

Billetes rotos, manchados o quemados: cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

ARCA cambia la facturación:quiénes deberán dejar de usar comprobantes en papel y desde cuándo

Oro del Banco Central:la AGN denunció una pérdida de US$ 1.023 millones y el BCRA lo negó

ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado:quiénes cobran según la terminación del DNI

Internacionales

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela:se celebrará el 1 de noviembre

A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro