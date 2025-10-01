Dos nuevas variantes de covid con síntomas inusuales ponen en alerta a las autoridades sanitarias

Se trata de las cepas Stratus y Nimbus. Los especialistas lanzaron una rigurosa campaña instando a millones de personas a vacunarse contra la enfermedad.

Coronavirus en el mundo. Foto, archivo. EFE

Dos nuevas cepas de covid, la Stratus y la Nimbus están impulsando un aumento repentino de las infecciones y ya duplicaron los casos desde agosto en Gran Bretaña y Estados Unidos.

Coronavirus. Foto: NA.

Según informó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la positividad había aumentado del 7,6% al 8,4% en tan solo una semana, mientras que los ingresos hospitalarios aumentaron de 2,0 a 2,73 por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, en algunos estados de Estados Unidos, se están registrando niveles “muy altos” de las infecciones por la enfermedad.

Síntomas inusuales

Según indicó el Dr. Aaron Glatt, experto en enfermedades infecciosas con sede en Estados Unidos, los pacientes que la padecen enfrentan fuertes dolores “como si tuvieran la garganta cubierta de hojas de afeitar”.

“Si bien no es específico del COVID-19, esta expresión se ha utilizado para describir los síntomas de dolor de garganta en algunos pacientes con la variante más reciente”.

Las nuevas cepas, también pueden causar molestias como dolor de cabeza, tos, fatiga y goteo o congestión nasal.

Recomiendan el uso de mascarilla

La UKHSA recomienda a todas las personas con síntomas que se queden en casa si es posible y eviten el contacto con personas vulnerables, mientras que instó a quienes deban salir a usar mascarilla y evitar el contacto con personas vulnerables.