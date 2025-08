Opens in new window

Cuáles son los síntomas de la XFG “Frankenstein”, la variante del COVID-19 que ya está en Argentina

Aumenta la preocupación entre los especialistas por la variante detectada por primera vez en Brasil y presente en al menos 39 países.

La variante XFG “Frankenstein” del COVID‑19 fue detectada en Argentina. Foto: Vlada Karpovich

La subvariante XFG del COVID-19, conocida como “Frankenstein”, fue recientemente confirmada en la Argentina. Se trata de una recombinación genética de dos linajes previos de Ómicron (LF.7 y LP.8.1.2).

Aunque no implica una mayor peligrosidad que otras subvariantes, “Frankestein” preocupa por su creciente contagio: fue detectada por primera vez en Brasil, está presente en al menos 39 países y fue identificada en territorio argentino durante las semanas 26 y 27 de 2025. Si bien sólo se detectaron tres casos en el período analizado, la proporción va en aumento.

"Frankestein" es una recombinación genética de dos linajes previos de Ómicron. Foto: Reuters (Eric Gaillard)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una “variante bajo monitoreo” (VUM), lo que implica que se le da seguimiento por su capacidad de propagación, pero sin representar una amenaza mayor en términos de gravedad.

En países como Tailandia y Filipinas, donde ya circula de manera predominante, se registró un aumento en los contagios e internaciones, aunque sin un salto en la severidad clínica. En la Argentina, el nivel general de casos y hospitalizaciones sigue siendo bajo.

Los síntomas de la variante XFG “Frankenstein” del COVID‑19

Mantener al día los refuerzos y prestar atención a los síntomas inusuales puede marcar la diferencia ante esta nueva etapa del virus.

Una de las particularidades de la variante XFG del COVID es la presencia de síntomas en la voz, como ronquera, afonía o pérdida total de la voz durante varios días. Este cuadro no era común en otras versiones del virus, y se convirtió en una de las señales distintivas de esta subvariante.

Además de estos síntomas, también se pueden presentar manifestaciones típicas del COVID-19 como fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal, cansancio y dolores musculares. No obstante, hasta el momento, no hay evidencia de que XFG cause formas más graves de la enfermedad en comparación con otras variantes de Ómicron.

Los expertos insisten en la importancia de completar el esquema de vacunación, especialmente en personas mayores de 50 años, inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas. La vacuna ARVAC, desarrollada en Argentina, ya está disponible en farmacias.