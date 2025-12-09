Alarma sanitaria en Europa: qué es la gripe H3N2 y cuáles son sus síntomas

Una presión inédita en hospitales y sistemas de salud europeos se produce como resultado de la circulación simultánea de distintos virus y un adelantamiento en los casos de gripe en la temporada invernal.

La gripe H3N2 preocupa a las autoridades en Europa.

La temporada de gripe se adelantó este año en Europa y los expertos predicen que podría ser una temporada especialmente peligrosa debido a la circulación de una nueva versión mutada del virus, tanto que ya entró en fase epidémica. Esto lleva a las comunidades a tomar algunas medidas que recuerdan al Covid-19, como las de recomendar el barbijo e imponerlo en centros sanitarios, dejar la puerta abierta, ampliar camas o montar vacunódromos.

En muchos países europeos y algunas partes de Estados Unidos, se multiplicaron los casos de una variante de gripe que está avanzando con una rapidez inusitada y que está afectando a estos sectores de la población. Conocida como gripe H3N2, esta variante está encendiendo las alarmas en el sistema de salud europeo, sobre todo en el británico en donde el aumento de casos en los últimos días pone en perspectiva las próximas acciones para evitar un aumento desproporcionado.

Se recomienda el uso del barbijo en Europa por el aumento en los casos de la gripe H3N2. Foto: EFE

El H3N2 “subclado K” es una variante del virus de la gripe estacional tipo A que circuló poco en los últimos años. Como consecuencia, la población tiene menor nivel de inmunidad frente a este subtipo, afectando principalmente a menores de cinco años y adultos mayores. Es por eso que la comunidad científica envió una “solicitud de vacunación contra la gripe” a las personas vulnerables.

Por si fuera poco, el virus llegó acompañado de la circulación simultánea del virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico diferencial.

Síntomas de la gripe H3N2

Los principales síntomas de la gripe H3N2 son:

Fiebre

Tos seca

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Cansancio extremo

Escalofríos

Congestión o goteo nasal

Dolor de garganta

La fiebre es uno de los síntomas de la gripe H3N2. Foto: Freepik

El tratamiento para los síntomas leves es dormir más para ayudar al sistema inmune y beber mucha agua, jugos y sopas tibias; en caso de que los síntomas se agraven -es decir, si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, confusión o si los síntomas empeoran significativamente- se deberá buscar atención médica especializada.

¿Es un resfrío, la gripe H3N2 o Covid?

Hay muchos cuadros respiratorios circulando. Entonces, ¿cómo saber si lo que tenés es gripe y no otra cosa? Los síntomas pueden dar una pista.

Resfrío

Los síntomas aparecen de manera gradual.

Afecta principalmente la nariz y la garganta.

Primer signo: sensación de presión en los oídos.

Tos con mucosidad y pecho cargado.

Gripe

Comienza de forma repentina.

Sensación de agotamiento total.

Fiebre, dolores musculares y cansancio extremo.

Necesidad de reposo en cama.

Tos seca.

Covid

Comparte síntomas típicos de la gripe.

Pérdida del gusto o del olfato.

Diarrea o malestar estomacal.

¿Quién necesita vacunarse contra la gripe H3N2 en Europa?

El sistema de salud público del Reino Unido ofrece la vacuna antigripal gratuita a quienes más la necesitan, incluyendo:

Personas mayores de 65 años

Personas con ciertas enfermedades crónicas

Mujeres embarazadas

Cuidadores de personas mayores o con discapacidad

Personas que viven con alguien con el sistema inmunitario debilitado

Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

Los trabajadores sanitarios y sociales de primera línea también pueden vacunarse contra la gripe a través de su empleador.