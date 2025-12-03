Vitamina B12: por qué es clave para mejorar la memoria, prevenir el cansancio y aumentar el rendimiento

Cuando los niveles de este micronutriente se encuentran debajo de lo normal, pueden aparecer olvidos, confusión y una disminución general de las funciones cognitivas.

La vitamina B12 mejora la memoria, la concentración y la claridad mental. Foto: Freepik.

También llamada cobalamina, la vitamina B12 es un micronutriente esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Su rol es clave en la formación de la mielina, la capa que recubre y protege los nervios, permitiendo que las señales neuronales se transmitan de manera rápida y eficiente.

Cuando los niveles de B12 se encuentran dentro de los valores adecuados, mejora la memoria, la concentración y la claridad mental. En cambio, cuando están por debajo de lo normal, pueden aparecer olvidos, confusión y una disminución general de las funciones cognitivas.

Distintos especialistas en nutrición señalan que la vitamina B12 interviene en la producción de neurotransmisores fundamentales, como la serotonina y la dopamina, que influyen directamente en el estado de ánimo.

Cuando esta vitamina está por debajo de los valores adecuados, pueden aparecer cambios emocionales: irritabilidad, tristeza, ansiedad o incluso señales vinculadas a cuadros depresivos. Por eso, mantener niveles correctos de B12 es clave para sostener el bienestar emocional y evitar alteraciones que impacten en la calidad de vida.

Cómo influye la vitamina B12 en la energía diaria

Además de su papel en el sistema nervioso, la vitamina B12 cumple funciones esenciales dentro del metabolismo. Ayuda a transformar los nutrientes de los alimentos en energía disponible y es fundamental para la producción de glóbulos rojos, las células responsables de llevar oxígeno a todos los tejidos.

Cuando la B12 falta, ese proceso se vuelve menos eficiente y suelen aparecer síntomas como cansancio marcado, debilidad, mareos y una baja notable en el rendimiento físico y mental.

Si la deficiencia se mantiene en el tiempo, puede desarrollarse anemia megaloblástica, un trastorno en el que los glóbulos rojos se forman más grandes y con menor capacidad para transportar oxígeno.

La vitamina B12 está presente en los mariscos. Foto: Unsplash

Esto no solo reduce la energía diaria, sino que también puede afectar funciones cognitivas y emocionales, generando un conjunto de síntomas que repercuten directamente en la calidad de vida.

Alimentos fuente de vitamina B12 y factores de riesgo

La vitamina B12 se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, como carne, huevos, lácteos y pescados. Esto coloca a las personas veganas y vegetarianas entre los grupos con mayor riesgo de presentar niveles bajos.

Además, los adultos mayores, pacientes con problemas gastrointestinales y quienes toman ciertos medicamentos, como antiácidos o metformina, tienen mayores probabilidades de desarrollar deficiencia.

La vitamina B12 tiene efectos sobre la salud. Foto: Unsplash

Cuando el cuerpo no recibe suficiente B12, lo ideal es buscar la orientación de un profesional de la salud. Solo así se puede determinar si conviene incorporar suplementos o aumentar la ingesta de alimentos fortificados.

Detectar los signos de déficit a tiempo es fundamental para evitar complicaciones tanto neurológicas como metabólicas y mantener el organismo funcionando de manera adecuada.