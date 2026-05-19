El hábito nocturno que recomienda un experto para eliminar dolor de cuello, migrañas e insomnio: lleva solo 2 minutos. Foto: Grok AI.

Muchas actividades diarias nos impiden tener las articulaciones y músculos a pleno rendimiento ya que se tergiversan las estructuras musculares y articulares ya sea por malas costumbres posturales o por tensión, generando dolor de cuello o de cabeza a la hora de dormir. Recolocar aquellas estructuras puede cambiar vidas.

El doctor Carlos Esteban, colegiado por la Organización Colegial de Osteópatas de España y con más de una década de experiencia en el tratamiento de dolencias de músculo esqueléticas, destina gran parte de sus conocimientos a la divulgación de salud en redes sociales. Allí se dedica a hacer recomendaciones para paliar dolores y desbloquear limitaciones físicas tales como esta postura de 2 minutos que acaba con el dolor de cuello, migrañas, insomnio y congestión nasal.

Ejercicio para el dolor de cuello Foto: Unsplash

Un estiramiento de 2 minutos basta para calmar dolores de cuello, migrañas e insomnio

Carlos Esteban demuestra el ejercicio que puede eliminar el dolor de cuello, migrañas e insomnio antes de dormir. Se trata de una extensión cervical tumbado boca arriba en la cama, con la cabeza colgando por el borde del colchón y con los ojos cerrados durante dos minutos.

Esta práctica es controvertida por muchos fisioterapeutas porque no se puede realizar en cualquier posición ya que puede resultar contraproducente al utilizar la musculatura del cuello de manera descompensada provocando mareos o trastornos sobre el sistema nervioso que discurre entre vértebras.

Qué dice el experto sobre este método que se realizar antes de ir a la cama

“Cambia tu vida así”, comenta el doctor, en referencia a esta postura que promete mejorar el descanso y generar un impacto positivo en el bienestar general. “Y si tienes congestión nasal, también” anuncia como beneficio extra añadido a esta postura el osteópata Carlos Esteban, quien destaca que puede ayudar a despejar las vías respiratorias durante la noche. Este beneficio adicional no es menor, ya que muchas personas sufren molestias al dormir debido a la congestión, lo que interrumpe el sueño o reduce su calidad. “Así que espero que eso te ayude”, finaliza su mensaje. En ese sentido, se presenta como una alternativa simple para quienes buscan mejorar su descanso sin recurrir a soluciones más complejas o invasivas.

"Cambiá tu vida así", el movimiento de dos minutos que mejora la salud. Créditos: @doctor.carlosesteban en Instagram

Un plus que se puede traducir en una noche sin ronquidos, convirtiéndose en un punto más a favor para probar si funciona este truco antes de dormir y evaluar sus resultados en la rutina diaria. Sin embargo, más allá de sus potenciales beneficios, es importante tener en cuenta las precauciones necesarias al incorporarlo. Eso si, no es recomendable ponerlo en práctica si se sufren mareos o vértigos, ya que podría generar incomodidad o agravar estos síntomas. Como con cualquier cambio en los hábitos, lo ideal es hacerlo con atención al propio cuerpo y, en caso de duda, consultar con un profesional de la salud.