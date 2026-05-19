En qué alimentos encontramos vitamina B12. Foto: Magnific

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un nutriente fundamental para el correcto funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Su principal función es participar en la formación de la mielina, la sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas, permitiendo que las señales se transmitan de manera rápida y eficiente.

Cuando los niveles de B12 son adecuados, contribuye a mejorar la memoria, la concentración y la claridad mental. En cambio, su déficit puede provocar olvidos, confusión y una disminución en el rendimiento cognitivo. Además, esta vitamina es clave en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que influyen directamente en el estado de ánimo. Por eso, niveles bajos pueden estar asociados a irritabilidad, ansiedad, tristeza e incluso síntomas depresivos.

Cómo influye la vitamina B12 en la energía

Más allá de su rol neurológico, la vitamina B12 cumple una función central en el metabolismo energético. Interviene en la transformación de los alimentos en energía y es esencial para la producción de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a todo el organismo.

La vitamina B12 cumple una función central en el metabolismo energético. Foto: Freepik.

Cuando el cuerpo no cuenta con suficiente B12, este proceso pierde eficiencia y aparecen signos como cansancio, debilidad, mareos y bajo rendimiento físico y mental. Si la deficiencia se prolonga, puede derivar en anemia megaloblástica, una condición en la que los glóbulos rojos son más grandes y menos efectivos, lo que impacta tanto en la energía como en las funciones cognitivas y emocionales.

Fuentes de vitamina B12 y quiénes deben prestar atención

La vitamina B12 se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos y lácteos. Por este motivo, las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana estricta tienen mayor riesgo de presentar deficiencia.

También pueden verse afectados los adultos mayores, quienes padecen problemas gastrointestinales o quienes consumen ciertos medicamentos, como antiácidos o metformina.

Ante la sospecha de niveles bajos, es importante consultar a un profesional de la salud para evaluar la necesidad de suplementación o cambios en la alimentación. Detectar a tiempo un déficit de vitamina B12 es clave para prevenir complicaciones y mantener el organismo funcionando de manera óptima.

Síntomas de falta de vitamina B12

La deficiencia de vitamina B12 puede manifestarse de forma progresiva y, en muchos casos, pasar desapercibida en sus primeras etapas. Uno de los signos más comunes es el cansancio persistente, acompañado de debilidad general, falta de energía y dificultad para realizar actividades cotidianas.

A nivel neurológico, los síntomas pueden incluir olvidos frecuentes, problemas de concentración, confusión y sensación de “mente nublada”. También pueden aparecer hormigueo o adormecimiento en manos y pies, reflejo de la afectación en los nervios.

En el plano emocional, los niveles bajos de B12 se asocian con irritabilidad, cambios de humor, ansiedad e incluso depresión, debido a su rol en la producción de neurotransmisores. A estos cuadros se pueden sumar mareos, palidez y falta de aire, especialmente si ya existe anemia.

Detectar estos síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones mayores, como trastornos neurológicos más severos o anemia prolongada, y permite iniciar un tratamiento adecuado bajo supervisión médica.