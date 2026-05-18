Expertos en salud revelan cuáles son frutas que ayudan a dormir mejor. Foto: Freepik

El descanso nocturno no depende únicamente de la cantidad de horas de sueño. La alimentación también puede influir en la calidad del descanso y, según distintos especialistas en nutrición y salud, algunas frutas contienen compuestos que favorecen la relajación y ayudan a conciliar el sueño de forma natural.

De acuerdo con información difundida por la Cleveland Clinic y la Fundación Española de la Nutrición (FEN), frutas como el kiwi, las cerezas y la banana aportan nutrientes vinculados con la regulación de los ritmos circadianos y podrían contribuir a mejorar el descanso, especialmente en personas con dificultades para dormir.

Las frutas que pueden mejorar la calidad del sueño

Kiwi: rico en serotonina y antioxidantes

El kiwi es una de las frutas más recomendadas por especialistas cuando se busca favorecer el descanso. Contiene serotonina, melatonina, folato y antioxidantes, nutrientes relacionados con la regulación del sueño y la relajación del organismo.

El kiwi es rico en serotonina y antioxidantes.

Además, aporta fibra y actinidina, una enzima que facilita la digestión y puede ayudar a reducir la sensación de pesadez o hinchazón durante la noche. Otro de sus beneficios es su alto contenido de vitamina C, incluso superior al de algunos cítricos.

Según investigaciones citadas por la Cleveland Clinic, consumir kiwi antes de acostarse podría favorecer un sueño más profundo, disminuir los despertares nocturnos y mejorar el descanso en personas con insomnio leve.

Cerezas: una fuente natural de melatonina

Las cerezas, especialmente las variedades ácidas, son conocidas por aportar melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia. También contienen polifenoles y antioxidantes que ayudan a disminuir procesos inflamatorios y favorecen la recuperación del organismo durante la noche.

Las cerezas es una fuente natural de melatonina.

Por su elevado contenido de agua, además, contribuyen a mantener la hidratación. Diversos estudios difundidos en publicaciones de salud señalan que el jugo de cereza podría ayudar a prolongar las fases profundas del sueño y mejorar la calidad del descanso.

Consumidas frescas, en jugo o incluso en infusión, las cerezas pueden convertirse en una alternativa natural para quienes tienen problemas para dormir o buscan mejorar su descanso sin recurrir a medicamentos.

Banana: minerales que favorecen la relajación

La banana combina nutrientes asociados con la relajación muscular y el bienestar general. Aporta triptófano, vitamina B6, magnesio y potasio, componentes que participan en la producción de serotonina y melatonina.

La banana contiene minerales que favorecen la relajación. Foto: Freepik

Especialistas sostienen que este perfil nutricional ayuda a relajar el sistema nervioso, disminuir la tensión muscular y prevenir calambres nocturnos. Por eso, suele recomendarse especialmente a personas con altos niveles de estrés o que realizan actividad física intensa.

Investigaciones publicadas en la revista científica Nutrients señalan que incorporar banana en la rutina nocturna podría contribuir a mejorar la calidad general del sueño y favorecer un descanso más reparador.

Cuándo consumir estas frutas para potenciar sus efectos

Los especialistas coinciden en que el horario de consumo puede influir en sus beneficios. La recomendación general es ingerir estas frutas aproximadamente una hora antes de dormir para favorecer la absorción de sus nutrientes y acompañar el proceso natural de relajación del cuerpo.

También aconsejan evitar mezclarlas con alimentos muy grasos o con exceso de azúcar refinada, ya que eso podría dificultar la digestión y reducir su efecto positivo sobre el descanso.

Cuándo consumir estas frutas para potenciar sus efectos.

En algunos casos, como personas con diabetes, reflujo o alergias alimentarias, se recomienda consultar previamente con un profesional de la salud antes de incorporarlas de forma habitual a la rutina nocturna.

Hábitos que ayudan a dormir mejor

Los especialistas remarcan que estas frutas pueden colaborar con el descanso, pero sus efectos son mayores cuando se combinan con hábitos saludables. Mantener horarios regulares para dormir, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y crear un ambiente tranquilo son algunas de las recomendaciones más importantes.

Aunque ningún alimento garantiza por sí solo un sueño reparador, incorporar ciertos nutrientes y sostener rutinas saludables puede generar mejoras concretas en la calidad del descanso a largo plazo.