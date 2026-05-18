El ejercicio exprés que activa más tu cuerpo que caminar 10.000 pasos diarios:

Expertos sostienen que realizar pausas activas durante el día ayuda a combatir los efectos del sedentarismo prolongado. Foto: Freepik.

Mantenerse físicamente activo es una de las recomendaciones más importantes para preservar la salud y mejorar la calidad de vida, especialmente después de los 60 años. Aunque caminar 10.000 pasos diarios se convirtió en una de las metas más populares vinculadas al bienestar, especialistas en longevidad aseguran que existe un ejercicio breve y sencillo que puede generar beneficios incluso superiores para el organismo.

Se trata de las sentadillas, una práctica que no requiere equipamiento, puede realizarse en casa y ayuda a fortalecer músculos fundamentales para la movilidad y la autonomía. Según expertos, incorporar pequeñas pausas activas con este ejercicio durante el día podría marcar una gran diferencia en la salud metabólica y muscular.

Las sentadillas son uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer piernas y mejorar la movilidad en adultos mayores. Foto: ChatGPT.

Lo asegura un experto en longevidad: hacer sentadillas en casa equivale a una caminata de 10.000 pasos

El médico y especialista en longevidad David Céspedes destacó recientemente la importancia de incluir sentadillas en la rutina diaria, especialmente en personas con hábitos sedentarios o que pasan muchas horas sentadas.

A través de un video difundido en redes sociales, el experto explicó que realizar 10 sentadillas cada 45 minutos durante una jornada sedentaria puede aportar beneficios comparables a caminar 10.000 pasos por día.

La afirmación está respaldada por una investigación publicada en abril de 2024 en la revista científica Scandinavian Journal of Medicine & Science. El estudio analizó cómo las pausas activas cortas ayudan a mejorar el control de la glucosa en sangre y reducen los efectos negativos del sedentarismo prolongado.

Hacer 10 sentadillas puede ser más efectivo que caminar 10.000 pasos. Video: TikTok / dr.davidcespedes.

Los resultados mostraron que interrumpir largos períodos sentado con ejercicios simples puede resultar incluso más efectivo que realizar una única caminata continua de 30 minutos. Esto adquiere especial relevancia en adultos mayores o personas que trabajan muchas horas frente a una computadora.

Además de ser accesibles y fáciles de incorporar a la rutina, las sentadillas permiten activar grandes grupos musculares en pocos minutos, algo clave para mantener el cuerpo en movimiento sin necesidad de realizar entrenamientos extensos.

Sentadillas: cómo contribuyen a una mejor longevidad

Las sentadillas son consideradas uno de los ejercicios más completos para fortalecer el tren inferior. Al trabajar piernas, glúteos y zona media del cuerpo, ayudan a mejorar el equilibrio, la estabilidad y la coordinación, capacidades fundamentales a medida que avanza la edad.

Un estudio científico reveló que hacer sentadillas periódicamente puede aportar beneficios similares a caminar 10.000 pasos diarios. Foto: Freepik.

Especialistas remarcan que conservar la fuerza muscular reduce el riesgo de caídas y favorece la independencia en adultos mayores. En ese sentido, este ejercicio aparece como una herramienta sencilla pero muy efectiva para promover una vejez activa.

Otro de los beneficios destacados por los expertos es que la contracción muscular genera la liberación de sustancias que impactan positivamente en el metabolismo, el cerebro y el control de la grasa corporal. Por eso, la actividad física regular no solo mejora la condición física, sino también funciones cognitivas y metabólicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda combinar ejercicios aeróbicos con trabajos de fortalecimiento muscular para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas. En personas mayores de 60 años, esta combinación resulta clave para preservar la movilidad y la calidad de vida.

La actividad física regular contribuye a preservar la autonomía, el equilibrio y la calidad de vida después de los 60 años. Foto: Freepik.

Los especialistas aconsejan comenzar de manera gradual, respetando los límites del cuerpo y priorizando la constancia por sobre la intensidad. Incluso pocas repeticiones al día pueden generar beneficios importantes cuando se sostienen en el tiempo.

La propuesta impulsada por expertos en longevidad refuerza una idea cada vez más respaldada por la ciencia: pequeños hábitos cotidianos pueden convertirse en grandes aliados para vivir más y mejor.