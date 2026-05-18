Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
lunes, 18 de mayo de 2026, 14:48
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Cada vez más personas reemplazan el café por mates saborizados con hierbas naturales y propiedades estimulantes. Foto: Unsplash.
Cada vez más personas reemplazan el café por mates saborizados con hierbas naturales y propiedades estimulantes. Foto: Unsplash.

El querido mate ocupa un lugar privilegiado en la rutina diaria de millones de argentinos. Presente tanto en desayunos, jornadas laborales, estudios, como en reuniones familiares o de amigos, esta infusión tradicional también se convirtió en una aliada para quienes buscan sumar hábitos saludables a su alimentación cotidiana.

En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a incorporar hierbas naturales a la clásica yerba para potenciar sus propiedades. Entre todas las opciones, hay una que se destaca por su capacidad para revitalizar el cuerpo y despejar la mente de manera natural: la menta.

La menta se convirtió en uno de los yuyos más elegidos para potenciar el sabor y los beneficios del mate. Foto: Freepik.

Gracias a su efecto refrescante y estimulante, este yuyo aparece como una alternativa ideal para combatir el cansancio y mantener la energía durante el día sin recurrir al exceso de café o bebidas energizantes.

¿Por qué la menta puede potenciar la energía y mejorar la concentración?

La menta es una de las hierbas más utilizadas en infusiones debido a sus múltiples propiedades medicinales y digestivas. Su principal compuesto activo es el mentol, una sustancia natural que genera una sensación refrescante y estimula el sistema nervioso central.

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Especialistas en nutrición y fitoterapia señalan que consumir menta en cantidades moderadas puede favorecer el estado de alerta, mejorar la concentración y ayudar a combatir la fatiga mental. A diferencia de otras bebidas estimulantes, su efecto suele ser más suave y no genera una sensación intensa de nerviosismo.

Gracias a su contenido de mentol, esta hierba ayuda a mejorar la concentración y combatir el cansancio mental. Foto: Freepik.

Cuando se incorpora al mate, la menta aporta un sabor fresco y liviano que transforma por completo la experiencia de la infusión tradicional. Además, muchas personas la eligen porque ayuda a mantener la energía durante largas jornadas de trabajo o estudio.

Los beneficios de agregarle menta al mate

Más allá de su efecto revitalizante, la menta ofrece otras ventajas para el bienestar general y la salud digestiva. Uno de sus beneficios más conocidos es su capacidad para aliviar molestias estomacales. Puede ayudar a reducir la hinchazón abdominal, los gases y la sensación de pesadez después de las comidas.

También posee propiedades relajantes que contribuyen a disminuir el estrés y favorecer una sensación de calma. Su aroma característico suele asociarse con efectos positivos sobre el estado de ánimo y la claridad mental.

Mate. Foto Freepik
Además de aportar energía, la menta favorece la digestión y brinda una sensación refrescante natural. Foto: Freepik.

Otro de los puntos destacados es su acción descongestionante natural. El mentol ayuda a abrir las vías respiratorias y puede brindar alivio en casos de resfríos leves, alergias o congestión nasal. Además, la menta actúa como un refrescante bucal natural y deja una sensación de frescura prolongada después de cada mate.

Paso a paso: cómo preparar mate con menta

Existen distintas maneras de incorporar esta hierba al ritual matero, según las preferencias de cada persona.

  • Una de las opciones más comunes es utilizar hojas frescas. Después de lavarlas correctamente, se colocan directamente sobre la yerba para que liberen gradualmente su aroma y sabor durante cada cebada.
  • También puede utilizarse menta seca, disponible en dietéticas y herboristerías. En este caso, suele mezclarse previamente con la yerba antes de preparar el mate.
  • Otra alternativa consiste en preparar una infusión de menta y usarla como agua para cebar. De esta forma se obtiene un sabor más uniforme y suave.
Cada vez más personas reemplazan el café por mates saborizados con hierbas naturales y propiedades estimulantes. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La incorporación de hierbas naturales al mate se volvió una tendencia cada vez más extendida en Argentina. Cedrón, burrito, manzanilla, peperina y menta forman parte de las combinaciones más populares entre quienes buscan mejorar la digestión, relajarse o aumentar la energía.

En ese contexto, la menta logró posicionarse como una de las favoritas gracias a su versatilidad y a sus propiedades estimulantes naturales.