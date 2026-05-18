Cada vez más personas reemplazan el café por mates saborizados con hierbas naturales y propiedades estimulantes. Foto: Unsplash.

El querido mate ocupa un lugar privilegiado en la rutina diaria de millones de argentinos. Presente tanto en desayunos, jornadas laborales, estudios, como en reuniones familiares o de amigos, esta infusión tradicional también se convirtió en una aliada para quienes buscan sumar hábitos saludables a su alimentación cotidiana.

En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a incorporar hierbas naturales a la clásica yerba para potenciar sus propiedades. Entre todas las opciones, hay una que se destaca por su capacidad para revitalizar el cuerpo y despejar la mente de manera natural: la menta.

La menta se convirtió en uno de los yuyos más elegidos para potenciar el sabor y los beneficios del mate. Foto: Freepik.

Gracias a su efecto refrescante y estimulante, este yuyo aparece como una alternativa ideal para combatir el cansancio y mantener la energía durante el día sin recurrir al exceso de café o bebidas energizantes.

¿Por qué la menta puede potenciar la energía y mejorar la concentración?

La menta es una de las hierbas más utilizadas en infusiones debido a sus múltiples propiedades medicinales y digestivas. Su principal compuesto activo es el mentol, una sustancia natural que genera una sensación refrescante y estimula el sistema nervioso central.

Especialistas en nutrición y fitoterapia señalan que consumir menta en cantidades moderadas puede favorecer el estado de alerta, mejorar la concentración y ayudar a combatir la fatiga mental. A diferencia de otras bebidas estimulantes, su efecto suele ser más suave y no genera una sensación intensa de nerviosismo.

Gracias a su contenido de mentol, esta hierba ayuda a mejorar la concentración y combatir el cansancio mental. Foto: Freepik.

Cuando se incorpora al mate, la menta aporta un sabor fresco y liviano que transforma por completo la experiencia de la infusión tradicional. Además, muchas personas la eligen porque ayuda a mantener la energía durante largas jornadas de trabajo o estudio.

Los beneficios de agregarle menta al mate

Más allá de su efecto revitalizante, la menta ofrece otras ventajas para el bienestar general y la salud digestiva. Uno de sus beneficios más conocidos es su capacidad para aliviar molestias estomacales. Puede ayudar a reducir la hinchazón abdominal, los gases y la sensación de pesadez después de las comidas.

También posee propiedades relajantes que contribuyen a disminuir el estrés y favorecer una sensación de calma. Su aroma característico suele asociarse con efectos positivos sobre el estado de ánimo y la claridad mental.

Además de aportar energía, la menta favorece la digestión y brinda una sensación refrescante natural. Foto: Freepik.

Otro de los puntos destacados es su acción descongestionante natural. El mentol ayuda a abrir las vías respiratorias y puede brindar alivio en casos de resfríos leves, alergias o congestión nasal. Además, la menta actúa como un refrescante bucal natural y deja una sensación de frescura prolongada después de cada mate.

Paso a paso: cómo preparar mate con menta

Existen distintas maneras de incorporar esta hierba al ritual matero, según las preferencias de cada persona.

Una de las opciones más comunes es utilizar hojas frescas . Después de lavarlas correctamente, se colocan directamente sobre la yerba para que liberen gradualmente su aroma y sabor durante cada cebada.

También puede utilizarse menta seca , disponible en dietéticas y herboristerías. En este caso, suele mezclarse previamente con la yerba antes de preparar el mate.

Otra alternativa consiste en preparar una infusión de menta y usarla como agua para cebar. De esta forma se obtiene un sabor más uniforme y suave.

Cada vez más personas reemplazan el café por mates saborizados con hierbas naturales y propiedades estimulantes. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La incorporación de hierbas naturales al mate se volvió una tendencia cada vez más extendida en Argentina. Cedrón, burrito, manzanilla, peperina y menta forman parte de las combinaciones más populares entre quienes buscan mejorar la digestión, relajarse o aumentar la energía.

En ese contexto, la menta logró posicionarse como una de las favoritas gracias a su versatilidad y a sus propiedades estimulantes naturales.