Un estudio internacional advirtió que la soledad puede afectar significativamente la memoria y el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Foto: Unsplash.

Con el paso de los años, las relaciones sociales suelen reducirse. Las reuniones familiares se vuelven menos frecuentes, las amistades disminuyen y las rutinas cambian. En ese contexto, la soledad comienza a ocupar un lugar central en la vida de muchos adultos mayores y, de acuerdo con una reciente investigación internacional, sus efectos sobre la salud cognitiva podrían ser más profundos de lo que se creía hasta ahora.

Un estudio encabezado por el investigador Luis Carlos Venegas-Sanabria, de la Universidad del Rosario, reveló que la sensación de soledad está estrechamente vinculada con un peor rendimiento de la memoria en personas mayores. Aunque el aislamiento no acelera directamente el ritmo del deterioro cognitivo, sí afecta de manera significativa el punto de partida de las capacidades mentales.

La investigación reveló que quienes se sienten solos presentan peores resultados en pruebas de memoria desde el inicio del envejecimiento. Foto: Freepik.

Cómo se relaciona la soledad con el declive cognitivo en adultos mayores: lo que reveló el estudio psicológico

La investigación analizó información de 10.217 adultos de entre 65 y 94 años pertenecientes a 12 países europeos. Los datos fueron obtenidos entre 2012 y 2019 a través del proyecto “Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe”, conocido como SHARE, uno de los estudios más importantes sobre envejecimiento y salud en el continente.

Durante seis años, los participantes realizaron distintas pruebas de memoria inmediata y diferida. Los resultados mostraron que quienes manifestaban altos niveles de soledad obtenían puntajes considerablemente más bajos desde el inicio en comparación con quienes mantenían vínculos sociales satisfactorios.

Sin embargo, los especialistas observaron un dato inesperado: la velocidad del deterioro cognitivo fue similar en ambos grupos. Es decir, la soledad no aceleró el avance del deterioro, pero sí dejó a las personas en una situación inicial más vulnerable.

Los investigadores analizaron durante seis años a más de 10 mil personas de entre 65 y 94 años en distintos países europeos. Foto: Prensa UNaB

Según explicó Venegas-Sanabria, la soledad actúa como un factor que impacta especialmente sobre la memoria y otras funciones cognitivas básicas, aunque sin modificar necesariamente el ritmo del deterioro posterior.

Los investigadores señalaron que existen mecanismos biológicos y psicológicos que ayudan a comprender este vínculo. Uno de ellos es el aumento sostenido del cortisol, conocida como la hormona del estrés.

Cuando sus niveles permanecen elevados durante períodos prolongados, el cortisol puede dañar neuronas y afectar regiones cerebrales vinculadas con la memoria y el aprendizaje.

Además, las personas que experimentan soledad suelen reducir sus interacciones sociales y actividades cotidianas, lo que disminuye la estimulación cognitiva. Esa falta de ejercicio mental debilita la denominada “reserva cognitiva”, es decir, la capacidad del cerebro para compensar el envejecimiento y resistir el deterioro.

Especialistas señalaron que el estrés prolongado y la falta de estimulación social pueden debilitar funciones cerebrales clave. Foto: Unsplash.

El estudio también detectó una mayor prevalencia de enfermedades como depresión, hipertensión y diabetes entre quienes se sentían solos. Estas condiciones fueron identificadas como variables que empeoran el rendimiento cognitivo inicial.

Otro de los hallazgos más relevantes de la investigación fue el papel que juega la edad en la pérdida de memoria. Los expertos detectaron que, a partir de los 75 años, el deterioro cognitivo comenzó a acelerarse de forma más marcada.

En los mayores de 85 años, el descenso de las capacidades de recuerdo resultó todavía más pronunciado. La diabetes, además, apareció como uno de los factores que más influyó en el empeoramiento progresivo de la memoria diferida.

La soledad en mayores de 60 años: qué hacer para evitarla y preservar su memoria

Los autores del estudio remarcaron que combatir la soledad en las primeras etapas del envejecimiento podría ser clave para preservar las funciones cognitivas durante más tiempo.

Las actividades grupales y el ejercicio físico moderado aparecen como herramientas fundamentales para proteger la salud cognitiva.

En ese sentido, destacaron la importancia de mantener vínculos sociales significativos y participar en actividades grupales, como talleres, clubes recreativos o tareas de voluntariado, ya que estas experiencias ofrecen estímulos mentales beneficiosos para el cerebro.

La actividad física moderada también surgió como un elemento protector. Los adultos mayores que realizaban ejercicio al menos una vez al mes mostraron mejores resultados en las pruebas de memoria inmediata y diferida.

Por último, los investigadores aclararon que soledad y aislamiento social no son conceptos equivalentes. Una persona puede estar rodeada de gente y aun así sentirse sola. Según el estudio, es precisamente esa percepción subjetiva de desconexión emocional la que tiene un mayor impacto sobre la memoria y la salud mental en la vejez.