Qué efectos tiene el durazno en el cuerpo y quiénes no pueden consumirlo, según expertos
El durazno es una de las frutas más elegidas durante la temporada de verano debido a su sabor, aroma intenso y su perfil nutricional destacado. Es que se trata de un fruto dulce con alto contenido de agua, vitaminas y antioxidantes. Pero, si bien su consumo frecuente puede aportar múltiples beneficios al organismo, también podría ser contraproducente para algunas personas.
Fuente de vitamina C, el durazno ayuda a combatir infecciones, favorece la cicatrización y contribuye a la producción de colágeno. Además, es ideal para la digestión gracias a su alto contenido en fibra, especialmente si se consume con cáscara. Gracias a su gran contenido de agua, contribuye a mantener la hidratación, sobre todo durante el verano.
Sin embargo, los nutricionistas insisten en que antes de comer esta fruta debe estar bien lavada y debe ingerirse con piel, ya que allí es donde se concentran la mayor cantidad de antioxidantes y fibra.
Por otro lado, la combinación de vitamina C, antioxidantes y betacarotenos ayuda a proteger la piel del daño oxidativo causado por los radicales libres. Esto puede traducirse en una piel más luminosa y saludable.
¿Quiénes no deberían consumir durazno o deberían moderarlo?
Si bien se trata de una fruta saludable para la mayoría de las personas, hay algunos casos médicos en los que conviene prestar atención y que los nutricionistas recomiendan evitar el durazno por el bien de su salud. Entre ellos, se encuentran los siguientes:
- Personas con alergia a frutas con carozo: quienes presentan alergia a frutas como durazno, ciruela o damasco pueden experimentar picazón en boca y garganta o reacciones más intensas.
- Pacientes con síndrome de intestino irritable: el durazno contiene ciertos azúcares fermentables (FODMAPs) que pueden generar molestias digestivas en personas sensibles.
- Personas con diabetes: aunque tiene un índice glucémico moderado, debe consumirse con porciones controladas y dentro de un plan alimentario supervisado.
- Problemas renales avanzados: debido a su contenido de potasio, quienes deben restringir este mineral deberían consultar con su médico antes de incorporarlo en grandes cantidades.
En líneas generales y en cuanto a recomendaciones médicas, lo cierto es que el durazno es una fruta nutritiva y versátil que puede formar parte de una alimentación equilibrada. Consumido fresco, en licuados o en preparaciones caseras, aporta sabor y beneficios para la salud, siempre que se adapte a las necesidades individuales de cada persona.