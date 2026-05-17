Ejercicios ideales para adultos mayores que no pueden correr. Foto: Freepik.

El paso del tiempo no sólo es un tema de reloj, sino también del físico. Con el correr de los años, los músculos empiezan a debilitarse y es normal que la resistencia se vaya perdiendo. En esa línea, se vuelve muy importante mantenerse activo haciendo ejercicio. Si bien expertos recomiendan correr, algunas personas, en su mayoría adultos mayores, no pueden realizar esta actividad de alto impacto, aunque sí es reemplazable.

Existen varios ejercicios aeróbicos que ayudan a aumentar la energía, la fuerza y a recuperar el estado físico fácilmente. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, a largo plazo puede aumentar la fuerza y la capacidad cardíaca y pulmonar, prolongando así la esperanza de vida de entre tres y seis años más.

Cinco ejercicios físicos para adultos mayores que no pueden correr

Correr es uno de los ejercicios más recomendados, pero los problemas de articulaciones o el sobrepeso hacen que la actividad sea compleja. Por este motivo, se pueden reemplazar por una rutina simple pero efectiva.

Ejercicios para adultos que no pueden correr. Foto: Freepik.

Expertos recomiendan una serie de cinco ejercicios simples que deben repetirse cada veinte segundos y luego, descansar otros veinte. Se deben hacer entre tres y seis vueltas de este circuito, dependiendo del estado físico y mantener cierta prudencia de no exigir al cuerpo para evitar desgarros. Los ejercicios son los siguientes:

Sentadilla con rodilla

Realiza una sentadilla tradicional con silla, pero al ponerte de pie, levanta una rodilla a 90 grados. Alterna las piernas en cada repetición.

Zancada

Da un paso adelante y baja hasta que ambas piernas queden a 90 grados. Toca la silla con la mano opuesta a la pierna adelantada. Alterna los lados.

Climber con silla

Apoya las manos en la silla, estira las piernas como en una flexión y lleva una rodilla al pecho. Alterna las piernas.

Burpee modificado

Apoya las manos en la silla, lleva ambas piernas hacia atrás en plancha, luego regresa una pierna a la vez hacia adelante y ponte de pie. Repite.

Rodillas al pecho

De espaldas a la silla, apoya las manos en el asiento, flexiona las piernas y lleva una rodilla al pecho, alternando las piernas mientras mantienes el equilibrio.

Por qué es importante que los adultos mayores se mantengan activos físicamente

La actividad física en los adultos mayores es un pilar fundamental para conservar la salud y mejorar la calidad de vida a medida que avanza la edad. Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios naturales, como la pérdida de masa muscular, la disminución de la densidad ósea y una menor capacidad cardiovascular. Sin embargo, estos procesos pueden ralentizarse significativamente mediante la práctica regular de ejercicio, lo que permite a las personas mayores mantenerse más fuertes, ágiles y autónomas.

En conclusión, mantenerse físicamente activo en la adultez mayor no solo ayuda a vivir más años, sino a vivirlos mejor. Permite conservar la independencia, mejorar la salud integral y disfrutar de una vida más plena y participativa.