Cómo tener labios voluminosos. Foto: Freepik

Los labios, al estar tan expuestos al sol como el resto del cuerpo, necesitan de cuidados especiales, tanto en invierno como en verano, ya que los rayos solares, el clima seco y hasta el cloro o el agua pueden arruinarlos y agrietar la piel. Para mantenerlos siempre sanos e hidratados, hay algunos tips de belleza que son infalibles.

Durante los intensos días de verano, los labios pueden presentar agrietamientos, piel muerta alrededor de la boca e incluso lesiones que provocan sangrado. Uno de los grandes secretos para evitar el agrietamiento, la deshidratación y las lastimaduras, es la exfoliación para sacar las imperfecciones.

Cómo cuidar los labios para evitar que se corten Foto: Freepik

No es necesario gastar grandes sumas de dinero para realizar este tip de belleza, ya que puede realizarse con azúcar y una mascarilla casera. Además, el aceite de oliva es ideal para devolverles el brillo y el color.

Tips infalibles para conseguir labios hidratados y saludables durante todo el verano

Si buscás una solución simple, económica y efectiva para revitalizar los labios luego de un día intenso de playa, la máscara exfoliante de azúcar es ideal, ya que ayuda a eliminar las células muertas, mejorar la circulación con color natural y aspecto saludable.

Ingredientes

1/2 cucharadita de vaselina

1/2 cucharadita de azúcar

Preparación y aplicación

Mezclá la vaselina con el azúcar hasta formar una pasta homogénea. Luego, con la yema de los dedos, aplicá la mezcla sobre los labios limpios. Realizá masajes circulares suaves durante 5 minutos. Esto estimula la circulación y mejora la textura. Retirá con un algodón humedecido en agua tibia.

Por otro lado, el aceite de oliva extra virgen es todo lo que se necesita para curar los labios lastimados e irritados por el sol. Es un ingrediente hecho a base de ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, lo que ayuda a una correcta hidratación.

Cómo tener labios voluminosos y saludables Foto: Freepik

Tips infalibles para cuidar tus labios en todo momento