No solo con tratamientos estéticos: cómo cuidar los labios y aumentar su volumen de forma natural

Siguiendo unos simples pasos, se puede lograr labios más voluminosos y saludables con métodos naturales, fáciles de incorporar a tu rutina diaria, sin necesidad de inyecciones ni procedimientos invasivos.

Cómo tener labios voluminosos. Foto: Pinterest.

Cada vez más personas buscan realzar sus labios mediante tratamientos estéticos, como rellenos o bótox, que prometen resultados inmediatos y un efecto más voluminoso. Sin embargo, estos procedimientos no están exentos de riesgos, que van desde hinchazón, moretones y reacciones alérgicas hasta complicaciones más serias en algunos casos.

Por eso, muchas personas prefieren métodos naturales para aumentar el volumen de los labios, que cuidan la piel y estimulan la circulación sin necesidad de inyecciones ni procedimientos invasivos. Existen técnicas sencillas y efectivas que ayudan a lograr labios más carnosos, definidos y llamativos, mientras se mantiene su salud y apariencia natural.

Cómo tener labios voluminosos. Foto: Freepik

Cómo aumentar el volumen de los labios de forma natural

1- Exfoliación semanal

Exfoliar los labios una vez por semana estimula la circulación sanguínea, haciendo que se vean más llenos y definidos. Una opción sencilla es mezclar azúcar con aceite de coco, masajear suavemente los labios durante unos segundos y luego enjuagar con agua tibia.

2- Hidratación constante

Mantener los labios hidratados es fundamental para que luzcan saludables y con mayor volumen. Aplicar diariamente bálsamos labiales, manteca de cacao o vaselina. También se puede preparar un bálsamo casero usando ingredientes naturales como aguacate o miel.

Cómo tener labios voluminosos. Foto: Pinterest.

3- Estimulación con aceites

El uso de aceite de menta o canela aumenta naturalmente la circulación en los labios, haciéndolos lucir más llenos. Solo hay que aplicar unas gotas sobre el bálsamo labial y extender sobre los labios. Otra opción es mezclar canela en polvo con aceite de oliva, dejar actuar 5 minutos y luego retirar.

4- Elegir colores adecuados

Los colores vivos, como rojo, fucsia o violeta, dan la sensación de labios más grandes y llamativos. Evitar tonos oscuros, que pueden endurecer las facciones y hacer que los labios se vean más pequeños.

5- Uso de delineador

El delineador de labios es un gran aliado para aumentar el volumen de manera natural. Contornear los labios ligeramente por fuera de su línea natural y luego rellenar con labial. Aplicar gloss o iluminador en el centro para dar un efecto de luz y mayor plenitud.

Cómo tener labios voluminosos. Foto: Freepik

6- Corrector para resaltar

Aplicar un poco de corrector de tono claro alrededor de los labios ayuda a definirlos y resaltar su volumen. Luego delinear y rellenar para un acabado más impactante.

7- Acabado: mate o gloss

Elegir el acabado según el efecto que se busque: gloss para unos labios más carnosos y brillantes, o mate para un efecto de volumen más definido y elegante.

Con estos sencillos pasos, se pueden lograr unos labios más voluminosos y atractivos de manera natural y sin recurrir a procedimientos invasivos.