El pueblo medieval de Italia cubierto de flores que es uno de los destinos más lindos de Europa. Foto: Unsplash

En el corazón verde de Italia existe un pequeño pueblo que cada primavera se transforma en una postal viva. Calles empedradas cubiertas de flores, balcones desbordados de colores y un perfume constante en el aire lo convierten en uno de los destinos más encantadores del país.

Se trata de Spello, una joya medieval de la región de Umbria que, con la llegada de los días templados, revela todo su encanto y hace honor a su apodo: el “pueblo de las flores”.

La joya medieval de Spello revela todo su encanto y hace honor a su apodo: el “pueblo de las flores”. Foto: Unsplash

Ubicado en el centro de Italia, Spello es de esos lugares donde la historia convive con la vida cotidiana. Durante la primavera, sus callejones se llenan de macetas, geranios y enredaderas que trepan por las paredes de piedra, creando un paisaje que parece salido de un cuento.

Spello, el pueblo de las flores en Italia que se vuelve un espectáculo en primavera

Uno de los primeros puntos que reciben al visitante es la Porta Consolare, una monumental puerta romana construida con piedra proveniente del Monte Subasio.

Ubicado en el centro de Italia, Spello es de esos lugares donde la historia convive con la vida cotidiana. Foto: Unsplash

Atravesarla es, en cierto modo, cruzar una frontera temporal: detrás se abre un entramado de callejuelas estrechas donde las flores cuelgan de balcones y muros centenarios.

El recorrido continúa hacia la Piazza della Repubblica, considerada el corazón del pueblo. Allí, se alza el ayuntamiento de piedra rosada y varias terrazas que invitan a detenerse, observar el movimiento del lugar y disfrutar de la atmósfera tranquila que caracteriza a esta localidad umbra.

Qué ver en Spello: puertas romanas, plazas históricas y arte renacentista

En el extremo noroeste del casco histórico aparece otra de las postales emblemáticas: la Porta Venere, custodiada por las imponentes Torri di Properzio, dos torres medievales que se elevan como guardianas del pasado romano de la ciudad.

La emblemática e imponente Torri di Properzio se encuentra en el extremo noroeste de Spello (italia). Foto: Unsplash

La oferta cultural también ocupa un lugar central. Iglesias renacentistas decoran distintos rincones del pueblo, mientras que en el Palazzo dei Canonici funciona la Pinacoteca Civica e Diocesana di Spello, donde se conservan obras vinculadas al pintor renacentista Pinturicchio y delicadas piezas de orfebrería religiosa.

A pocos minutos del centro histórico se encuentra otro de los tesoros del lugar: la Villa dei Mosaici di Spello, un sitio arqueológico con más de 500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Sus suelos decorados narran escenas de la vida cotidiana del Imperio Romano transportando al visitante a la vida de hace más de dos mil años.

Un mirador para cerrar el recorrido por uno de los pueblos más lindos de Italia

Para cerrar el día, nada mejor que subir hasta el Belvedere dei Cappuccini, un mirador ubicado en lo alto del pueblo. Desde allí, cuando el sol comienza a caer, la luz del atardecer baña los tejados de piedra y los jardines floridos, ofreciendo una de las vistas más memorables de esta pequeña localidad italiana.

En primavera, Spello no solo se visita: se vive con todos los sentidos. Entre historia, arte y flores en cada rincón, este rincón de Umbría se consolida como uno de los destinos más pintorescos para quienes buscan descubrir la Italia más auténtica.