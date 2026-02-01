El lupino podría ser el superalimento del futuro. Foto: Freepik

En los últimos años, el lupino, leguminosa originaria de la región mediterránea y América, cobró relevancia en la industria alimentaria y la nutrición debido a su destacado perfil nutricional.

Si bien su uso en la alimentación sigue siendo limitado, científicos resaltan su potencial como superalimento y fuente alternativa de proteína vegetal, lo cual toma una gran importancia debido al contexto global donde las dietas basadas en plantas ganan cada vez más terreno.

Si bien son pocas las que se cultivan para consumo humano y animal, el género Lupinus influye más de 200 especies, entre las cuales se destacan:

Lupino blanco (Lupinus albus)

Lupino de hoja angosta o australiano (Lupinus angustifolius)

Lupino amarillo (Lupinus luteus)

Lupino andino o tarwi (Lupinus mutabilis)

Según un estudio realizado por la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne (URMIT), estas especies presentan diferencias genéticas que influyen tanto en su composición química como en sus propiedades funcionales.

En esa línea, el contenido de proteínas del lupino varía entre 30% y 42% según la especie, superando a otras leguminosas como la lenteja, la arveja, el poroto y el garbanzo. Además, es rico en fibra dietética y no contiene gluten, lo que lo hace apto para personas con enfermedad celíaca o alergias alimentarias.

El lupino podría ser el superalimento del futuro. Foto: Wikipedia

En tanto, un estudio publicado en Nutrients destaca que el lupino posee aminoácidos esenciales, antioxidantes como luteína, zeaxantina y betacaroteno. A su vez, contiene fitosteroles y minerales como hierro, magnesio, zinc, calcio y potasio.

Los beneficios del lupino para la salud

Estudios revisados por Nutrients y Ladera Sur coinciden en que el lupino ofrece gran cantidad de beneficios para la salud. En esa línea, su alto contenido de proteína vegetal y fibra contribuye a la reducción del colesterol sanguíneo, a la vez que mejora la salud intestinal, favorece el control de la glucosa y ayuda a regular la presión arterial.

Por otro lado, su índice glucémico bajo y la presencia de antioxidantes lo posicionan como un alimento funcional para la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Según diferentes estudios, el lupino posee efectos positivos en marcadores de salud como presión arterial, saciedad y lípidos séricos.