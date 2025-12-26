Alimentación saludable: cuál es el fruto seco que los expertos recomiendan incorporar a la dieta nocturna para tener mayor energía al día siguiente

Se trata de uno de los alimentos más completos y recomendados por los nutricionistas. Cómo impacta en la rutina.

Cada vez son más los especialistas que coinciden en que cuidar la nutrición por la noche es una de las claves para dormir bien y levantarse al otro día con energía. Por eso, la elección del snack influye directamente en la calidad del sueño y el rendimiento físico y mental del día siguiente. En este contexto, los pistachos se destacan como una opción saludable y funcional para consumir por la noche.

Expertos de Cleveland Clinic, entre ellos la dietista registrada Julia Zumpano, señalan que el consumo regular de pistachos puede contribuir a mejorar el descanso nocturno y a evitar la sensación de fatiga durante el día. Esto se debe a su contenido natural de melatonina, hormona clave en la regulación del sueño, y triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y melatonina.

Por otro lado, el pistacho tiene un alto porcentaje de antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo, un factor que también puede afectar la calidad del descanso y los niveles de energía. Su combinación de nutrientes favorece un sueño más reparador y una mejor recuperación del organismo durante la noche.

Perfil nutricional de los pistachos: un snack equilibrado antes de dormir

Desde el punto de vista nutricional, los pistachos aportan una combinación ideal de macronutrientes que favorecen la saciedad y la liberación gradual de energía. Una porción estándar de 28 gramos —equivalente a unas 49 unidades— contiene aproximadamente 159 calorías, 12,8 gramos de grasa mayormente insaturada, 5,7 gramos de proteína y cerca de tres gramos de fibra.

Este perfil ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre durante la noche, evitando picos y caídas bruscas que pueden interrumpir el descanso. A su vez, la presencia de grasas saludables y proteínas contribuye a prolongar la sensación de saciedad, lo que los convierte en una alternativa adecuada frente a snacks ultraprocesados o azucarados.

Pistachero, árbol de pistacho. Foto: Instagram @mundopistacho

Consumidos con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, los pistachos pueden transformarse en un aliado natural para dormir mejor, despertar con más energía y mantener un buen rendimiento físico y mental a lo largo del día.

Cómo incorporar el pistacho en la dieta diaria

Los pistachos son un alimento versátil y fácil de incorporar a la alimentación cotidiana, tanto en preparaciones dulces como saladas. Para aprovechar sus beneficios, los especialistas recomiendan consumirlos en porciones moderadas y preferentemente en su versión natural o tostada sin sal.

Una de las formas más simples es consumir un puñado de pistachos como snack nocturno, entre una y dos horas antes de dormir. Combinarlos con un yogur natural, un vaso de leche o una infusión sin cafeína puede potenciar su efecto relajante y favorecer el descanso.