El banco de sangre del Hospital de Clínicas, en situación crítica:

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica. Foto: Freepik.

El Hospital de Clínicas advirtió sobre una fuerte caída en las donaciones de sangre durante el verano, una situación que pone en riesgo la atención de pacientes. Teniendo en cuenta que el 90% de las personas necesitará recibir sangre en algún momento de su vida y que una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas, remarcaron la importancia de acercarse a donar.

“La donación de sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es un recurso fundamental para pacientes con diversas enfermedades, para personas que han sufrido accidentes, han pasado por cirugías complejas o enfrentan complicaciones durante el embarazo”, explicó la Dra. Alejandra Vellicce (MN: 96.668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA. En ese contexto, convocan a participar de una colecta del 11 al 13 de febrero por la mañana en avenida Córdoba 2351, 3° piso.

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica. Foto: Hospital de Clínicas.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Mayores de 18 años y menores de 65 años.

Deben gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.

No haber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, deberán esperar 6 meses).

“Antes de donar se recomienda dormir al menos 8 horas, desayunar con normalidad evitando consumir grasas saturadas y tomar la medicación habitual. Después de la donación, es importante evitar la actividad física intensa, mantenerse hidratado, no fumar ni beber alcohol y no cargar peso con el brazo de la extracción”, comentó la especialista.

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica. Foto: Wikipedia.

El proceso de donación está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor. Se utiliza material estéril, se realiza un estricto control médico y se llevan a cabo estudios de calidad de la sangre, incluyendo pruebas para detectar enfermedades como VIH, hepatitis, Chagas, entre otras.

El procedimiento dura 45 minutos entre que la persona llega al hospital, llena el formulario, se le extrae la sangre y se retira. Aunque puede causar alguna molestia, los insumos para extraer la sangre y los profesionales que se ocupan de hacerlo están preparados para que este proceso sea un momento agradable.

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica. Foto: Freepik.

Las personas interesadas en donar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351), ubicado en el 3er piso - Sala 5. El horario de atención es de lunes a sábados de 8:00hs a 12:30hs. Es necesario llevar DNI. Para más información visitar las redes sociales del servicio de Hemoterapia o acercarse personalmente en el horario indicado.