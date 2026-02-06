El picudo rojo es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos, ​ originario del Asia tropical. Foto: Facebook / Museo Nacional de Historia Natural.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria por la detección del Picudo Rojo de las Palmeras, una de las plagas más destructivas para este tipo de especies, luego de confirmarse su presencia en la isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 133/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de reforzar las tareas de control, prevención y erradicación del insecto, cuyo estatus sanitario en la Argentina era hasta ahora el de Plaga Cuarentenaria Ausente.

El picudo rojo es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos, ​ originario del Asia tropical. Foto: Argentina.gob.ar.

Según detalla la normativa, en enero de 2026 se registraron denuncias a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) por daños compatibles con el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en ejemplares de Phoenix canariensis, una de las especies más utilizadas en espacios públicos y privados del país.

Las inspecciones permitieron detectar la presencia del insecto tanto en estado adulto como en fases juveniles. Posteriormente, las muestras recolectadas fueron analizadas por la Dirección de Laboratorio Vegetal, dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa, que confirmó oficialmente la identificación de la plaga.

“El área bajo Emergencia Fitosanitaria abarca la superficie correspondiente a la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires”, aclararon desde el organismo, al tiempo que señalaron que deberán activarse de manera inmediata políticas obligatorias de vigilancia, prevención y control para evitar su dispersión hacia el continente.

Originario de Asia, con hasta 5 centímetros y rojizo, el gorgojo deposita huevos que se convierten en larvas que atacan a las palmeras. Por ser gregario, el picudo rojo es más peligroso que otras plagas. Foto: Facebook / Museo Nacional de Historia Natural.

¿Qué es el Picudo Rojo y por qué representa un riesgo?

El Picudo Rojo de las Palmeras es un insecto originario de Asia que se alimenta del interior de las palmeras, lo que dificulta su detección temprana. Las larvas perforan el tronco y destruyen los tejidos internos, provocando un debilitamiento progresivo que suele derivar en la muerte de la planta.

En muchos casos, los síntomas visibles aparecen cuando el daño ya es irreversible, lo que convierte a esta plaga en una amenaza seria para el patrimonio vegetal urbano, los ecosistemas y el paisaje.

Plan de contingencia y medidas obligatorias

La resolución establece la obligación de denunciar “cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares compatibles con la plaga en cualquiera de sus estadios (larva, pupa, adulto) y/o daños sospechosos del Picudo Rojo de las Palmeras”. Las alertas deberán realizarse ante la oficina del SENASA más cercana o por los canales oficiales del organismo.

Estas acciones se enmarcan en lo dispuesto por la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, y asigna responsabilidades tanto a organismos públicos como a particulares.

En muchos casos, los síntomas visibles aparecen cuando el daño ya es irreversible, lo que convierte a esta plaga en una amenaza seria para el patrimonio vegetal urbano. Foto: Facebook / Museo Nacional de Historia Natural.

Ante la inexistencia de productos registrados en el país para combatir esta plaga, el Senasa autorizó de manera provisoria y excepcional, hasta junio de 2027, el uso de determinados principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia en palmeras.

Entre los productos habilitados se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam, que deberán aplicarse bajo condiciones estrictas, con señalización visible de los ejemplares tratados y restricciones de reingreso a las zonas intervenidas. Además, se aclaró que no podrán consumirse los frutos de las palmeras sometidas a tratamiento.

La Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa quedó facultada para prorrogar la emergencia, modificar el área afectada, actualizar los productos autorizados e implementar nuevas medidas en función de la evolución de la situación sanitaria.