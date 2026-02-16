Uno de los grandes proyectos en marcha es Orforglipron, un innovador tratamiento oral para la pérdida de peso. Foto: Freepik.

España forma parte de uno de los ejes estratégicos de la farmacéutica estadounidense Lilly, coincidiendo con la llegada de Julio Gay-Ger (Río Gallegos, Argentina, 1965) como nuevo presidente del hub de Iberia (España, Portugal y Grecia). Tras más de 30 años en la compañía y una carrera internacional que lo llevó por Argentina, Uruguay, Brasil, China y la sede de Indianápolis, Gay-Ger asume ahora la responsabilidad de liderar una de las filiales más relevantes del grupo fuera de Estados Unidos.

Se trata de la empresa de salud con mayor capi­ta­li­za­ción gra­cias a fár­ma­cos como el inyec­ta­ble para la dia­be­tes Moun­jaro (en España tam­bién para la obe­si­dad).

“España siempre fue un destino favorito porque de aquí viene mi familia. Si mis abuelos vivieran, para ellos sería un honor saber que su nieto vuelve a España en una posición tan importante”, comentó el directivo, que destacó el prestigio del equipo local: “Lilly España tiene una excelente reputación y es una de las pocas filiales que ha demostrado una estrategia a largo plazo muy clara”.

Una de las mayores inversiones de Lilly fuera de Estados Unidos

Lilly anunció recientemente un plan global de 50.000 millones de dólares destinado a ampliar su huella productiva. Dentro de este paquete, la planta de Alcobendas (Madrid) —la única fuera de Estados Unidos con producción, I+D y actividad comercial— recibirá una inversión extra de 175 millones de dólares (153 millones de euros) para los próximos cinco años.

El objetivo: incrementar la capacidad de acondicionamiento y empaquetado de productos orales secos y dispositivos inyectables, incluyendo los de gran demanda como Mounjaro, ya empaquetado actualmente en España.

Los trabajos, que se prolongarán entre 2026 y 2028, implicarán la instalación de nuevas líneas, la automatización de procesos clave y la reorganización de la planta. “Es prácticamente como construir una nueva planta. Si cumplimos los objetivos, podremos cuadruplicar la capacidad de producción”, señala Gay-Ger.

Alcobendas, futuro centro mundial de empaquetado de Orforglipron

Uno de los grandes proyectos en marcha es Orforglipron, un innovador tratamiento oral para la pérdida de peso. Se trata de una molécula pequeña que puede producirse a gran escala, más rápido que los inyectables y sin necesidad de cadena de frío. Ya presentado ante los reguladores, Lilly espera la aprobación de:

FDA (Estados Unidos) : segundo semestre de 2026

EMA (Europa): finales de 2026

El plan es ambicioso: convertir Alcobendas en uno de los centros globales de empaquetado de Orforglipron para los más de 120 países a los que exporta. “Estamos testeando las nuevas líneas mientras seguimos fabricando. Operar como parte esencial de la cadena de producción mundial añade una enorme complejidad, pero también oportunidades”, subrayó Gay-Ger.

I+D en España: ciencia que ya impacta al mundo

La planta madrileña es además uno de los ocho centros de investigación y desarrollo de Lilly a nivel global. Su equipo de más de 120 científicos fue determinante en el desarrollo de Verzenio, uno de los superventas contra el cáncer de mama.

Actualmente, trabajan en la fase 3 de Muvalaplin, que podría convertirse en el primer tratamiento oral para reducir el riesgo cardiovascular, un área dominada hasta ahora por terapias inyectables. Su aprobación no llegaría antes de 2030-2031, pero la producción en España es una posibilidad real.

“Es un producto made in Spain. La participación del equipo de Alcobendas ha sido clave”, asegura el presidente.

Obesidad. Foto: Freepik.

Crecimiento sostenido: más de 1 millón de pacientes atendidos

La filial española cerró 2025 con una facturación aproximada de 750 millones de euros, un incremento del 11% respecto a 2024. Este crecimiento estuvo impulsado en parte por Mounjaro, a pesar de que aún no está financiado por el Sistema Nacional de Salud.

El hub Iberia superó por primera vez los 1.000 millones de euros de ingresos, y lo más destacado: más de un millón de pacientes atendidos en la región.

“Los números importan porque permiten reinvertir el 25% que destinamos cada año a innovación. Pero lo más importante es el impacto en la vida de los pacientes”, concluye Gay-Ger.