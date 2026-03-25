Un antioxidante podría alimentar el cáncer

Durante varios años, los antioxidantes fueron considerados como un gran aliado para la salud, ya que están asociados a la prevención de enfermedades y hasta en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas empiezan a matizar esa idea y advierten que, en ciertos contextos, su efecto podría no ser siempre beneficioso.

En particular, un estudio científico aseguró que un compuesto llamado glutatión podría llegar a ser contraproducente para la salud. Se trata de una sustancia que el propio organismo produce de manera natural y que también se comercializa como suplemento. Aunque suele promocionarse por sus propiedades antioxidantes, se cree que también podría cumplir un rol central en el desarrollo y el crecimiento de tumores.

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Este estudio, fue llevado adelante por por científicos del Wilmot Cancer Institute, en Estados Unidos, que encontraron que este compuesto podría ser utilizado por las células cancerosas como fuente de energía, lo que abre interrogantes sobre su uso en altas concentraciones.

Dentro de cada tumor, los investigadores detectaron algo inesperado: reservas abundantes de glutatión. Este antioxidante, lejos de limitar el daño celular como se creía, parecería ser aprovechado por el cáncer para sostener su crecimiento.

En este sentido, el investigador Isaac Harris explicó en la publicación de la investigación que las células cancerosas y las normales utilizan distintas fuentes de energía. En este caso, su equipo descubrió que los tumores pueden descomponer el glutatión (especialmente uno de sus componentes, la cisteína) para utilizarlo como combustible.

El estudio, cuyos detalles fueron publicados en la revista Nature, se basó tanto en modelos experimentales con ratones como en el análisis de tejido humano, en particular muestras de tumores de mama donadas a un biobanco del instituto.

Gran avance científico. Foto: Unsplash

Glutatión en tumores que provocan el cáncer de mama: los hallazgos del estudio

El glutatión es producido naturalmente por el cuerpo, pero también se vende como suplemento antioxidante, muchas veces asociado a beneficios generales para la salud. Sin embargo, desde el University of Rochester Medical Center advierten que estos mensajes deben tomarse con cautela.

Al analizar el interior de tumores de mama, los científicos encontraron niveles elevados de este compuesto, lo que sugiere que los tumores no solo lo contienen, sino que lo consumen activamente como nutriente. “Es importante comprender cómo el cáncer se apropia de sustancias que podríamos considerar inofensivas”, señaló Harris, quien remarcó que los antioxidantes pueden comportarse como un “arma de doble filo” en determinadas circunstancias.

Lucha contra el cáncer: un fármaco busca bloquear el uso del antioxidante que alimenta los tumores

A partir de estos alarmantes descubrimientos, el equipo de científicos avanzó en modelos preclínicos y logró ralentizar el crecimiento tumoral al bloquear la capacidad de las células cancerosas para utilizar el glutatión. En ese proceso, identificaron un fármaco desarrollado hace casi una década que podría inhibir este mecanismo. Si bien aún se encuentra en fase de investigación, los resultados son prometedores y abren la puerta al desarrollo de terapias más específicas.

Desarrollo de cáncer de mama

El objetivo a futuro es diseñar tratamientos capaces de interrumpir el suministro de este nutriente a los tumores sin afectar a las células sanas, lo que permitiría atacar el cáncer de forma más selectiva.

Además, los investigadores creen que este mecanismo podría no limitarse al cáncer de mama, ya que estudios preliminares indican que otros tipos de tumores también podrían depender del glutatión para crecer.

Pese a estos resultados, los expertos llaman a la prudencia. El propio Harris aclaró que estos hallazgos no implican que las personas deban eliminar de su dieta alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras.

Por el contrario, mantener una alimentación equilibrada sigue siendo fundamental para la salud general. Sin embargo, sí recomendó cautela con el uso de suplementos, especialmente aquellos con altas concentraciones de glutatión. En particular, advirtió sobre productos no regulados por la Food and Drug Administration (FDA), que podrían implicar riesgos si se consumen sin supervisión médica.

En definitiva, este descubrimiento aporta una nueva mirada sobre el papel de los antioxidantes en el organismo y refuerza la necesidad de seguir investigando cómo interactúan con enfermedades complejas como el cáncer.