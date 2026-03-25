Comida saludable. Foto: Unsplash.

La ciencia de la nutrición está evolucionando cada vez más y, en los últimos años, creció el interés por entender cómo nuestros hábitos diarios, como los de la comida, impactan en nuestra salud a lo largo del tiempo.

Por eso, un estudio sugirió que no solo importa la calidad de la dieta, sino también el momento en que se ingieren los alimentos. Este enfoque, conocido como “crononutrición”, pone el foco en la sincronización entre la alimentación y el reloj biológico del cuerpo.

Las comidas deben regirse por horarios

En este sentido, este estudio reciente suma evidencia clave: respetar ciertos horarios podría estar directamente vinculado con un envejecimiento más saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas y deterioro cognitivo.

¿Qué dice la ciencia sobre el impacto metabólico de los horarios?

Según el sondeo publicado en la revista Nutrition Journal, que analizó a más de 900 personas mayores de 60 años en China, se encontró una relación significativa entre los horarios de las comidas y la salud en la vejez.

Los resultados mostraron que quienes mantenían un intervalo de aproximadamente 13 a 14 horas entre la última comida del día y el desayuno siguiente presentaban mejores indicadores de salud general. Este patrón, similar a un ayuno nocturno prolongado, se asoció con menor presencia de enfermedades crónicas, mejor estado cognitivo y menor incidencia de depresión.

Comida saludable

Además, el estudio identificó que los participantes con mejores resultados eran aquellos que desayunaban temprano, entre las 6 y las 7 de la mañana, y cenaban también en horarios adelantados, entre las 5 y las 6 de la tarde.

En contraste, quienes comían más tarde o no mantenían horarios regulares mostraron indicadores menos favorables. Esto refuerza la idea de que el metabolismo funciona de manera más eficiente cuando las comidas están alineadas con los ritmos naturales del cuerpo.

¿Cómo influye el reloj biológico en el envejecimiento saludable?

El estudio remarca también que el reloj biológico, conocido como “ritmo circadiano”, regula funciones clave del organismo como el metabolismo, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el ciclo de sueño y vigilia.

Cuando los horarios de comida se alinean con este sistema interno, el cuerpo procesa mejor los nutrientes, reduce los niveles de inflamación y optimiza el uso de energía. Por el contrario, comer en horarios desfasados puede alterar estos procesos y favorecer el desarrollo de enfermedades.

Cuánta proteína necesitamos consumir realmente.

En este sentido, los expertos señalan que cenar temprano y permitir un período prolongado sin ingesta durante la noche ayuda al organismo a entrar en un estado de reparación celular. Este proceso es fundamental para ralentizar los cambios asociados al envejecimiento.

Es importante destacar entonces que este estudio refuerza una idea cada vez más respaldada por la evidencia científica: mantener rutinas regulares y respetar los tiempos naturales del cuerpo puede ser tan importante como elegir alimentos saludables para lograr una mejor calidad de vida con el paso de los años.