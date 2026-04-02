Llega Tapeando 2026: 6 tapeos recomendados de CABA y GBA desde tan solo $11.000
Seleccionamos las mejores propuestas para disfrutar del 3 al 12 de abril de esta experiencia tan española, con precios y direcciones. Además se puede votar la tapa favorita y ganar dos pasajes a España.
En la quinta edición de Tapeando, el festival gastronómico que acerca la costumbre española de salir de tapas, la promoción se repartió entre cinco ciudades argentinas y una región. Se trata de Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, la CABA y la zona norte del Gran Buenos Aires. Este viernes 3 de abril comienza la experiencia, que durará hasta el domingo 12, y que se ofrece más de 50 establecimientos. En esta nota te recomendaremos seis imperdibles de Capital y GBA que participan de la acción promovida por la Embajada de España en nuestro país. De todos modos, en la web de Tapeando podés encontrar a todos los participantes.
Una costumbre que nació de casualidad en tiempos del Rey Alfonso X -en el siglo XIX- como una necesidad de evitar insectos en las copas de bebida alcohólica y, además, prevenir la embriaguez rápida al acompañarlas con algo para picar. Te recordamos que en paralelo se hace el Concurso de la Tapa con el voto on line del público, para que elija su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes. El establecimiento ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, ¡se sorteará el mismo premio!
Tapeando 2026: 6 restós y bares recomendados
Horta
- Tartar de tomates en conserva, pan cristal de ajo y sorbet de albahaca + Vermut: $ 22.000
- Cigarro de ciervo, escabeche de remolacha y mayonesa de echalote + Vermut: $ 22.000
- Dados de tapioca y provolone, trucha y sweet chilli (foto arriba) + Vermut: $ 22.000
- Dirección: Aguirre 1080, CABA. Instagram: @horta_ba
Tierra Restaurantes (Hotel Grand Brizo Bel Air)
- Croqueta de rabo de toro sobre tierra de pimentón ahumado y lactonesa de hierbabuena + Vermouth Rojo Contemporáneo (Cinzano Segundo al Malbec): $ 15.000
- Carpaccio de portobelo con vinagreta de jeréz, polvo de jamón crudo y almendras tostadas + Gin Tónic con espuma de limón y sal marina: $ 15.000
- Chipirón relleno de nduja artesanal y emulsión de garbanzo cítrico + Antonieta Pinot Noir Rosé: $ 15.000
- Dirección: Arenales 1462, CABA. Instagram: @hotelgrandbrizo.belair
Paxapoga
- Pincho de tortilla + Trago o copa de vino: $ 11.000
- 2 Croquetas de jamón + Trago o copa de vino: $ 14.000
- 2 Pinchos de empanada gallega + Trago o copa de vino: $ 14.000
- Dirección: Beruti 4643, CABA.
Taberna Calle Fresca
- Tortilla española con chorizo colorado (foto arriba) + Copa de vino tinto, blanco o agua o gaseosa: $ 22.000
- Huevos rotos + Porrón de cerveza Estrella de Galicia: $ 19.000
- Montaditos de ceviche de salmón (3) + Porrón de cerveza Estrella de Galicia:. $ 16.000
- Dirección: Av. Lidoro J. Quinteros 1297, CABA. Instagram: @callefresca
Zona Norte
Galicia Restaurante
- Gildas con oliva, piparra, anchoas y chistorra (2) + Carpano Originale: $ 15.000
- Tortilla y chistorra + Heredro Tonic: $ 22.000
- Croquetas de jamón + Copa de vino Mara de Uco bonarda: $ 22.500
- Dirección: Francisco Borges 100, B1636 Olivos, Provincia de Buenos Aires.
Pasaje Victoria
- Chorizo a la sidra (sidra infusionada con pimienta, laurel y mix de especias) acompaña pan tostado + Clasico Ferroviario: $ 15.000
- Crudo de pesca blanca (base de salmorejo y pimientos, aceite herbal, láminas de rabanito), con pan de la casa + Vermuth Bianco de Carpano: $ 18.000
- Chipirones en salsa con papas bravas + Tinto de verano: $ 20.000
- Dirección: Corrientes 598 Local 3, B1636 Olivos, Provincia de Buenos Aires. Instagram: @pasaje.victoria