Las opciones de Tapeando 2026. Foto: tapeando

En la quinta edición de Tapeando, el festival gastronómico que acerca la costumbre española de salir de tapas, la promoción se repartió entre cinco ciudades argentinas y una región. Se trata de Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, la CABA y la zona norte del Gran Buenos Aires. Este viernes 3 de abril comienza la experiencia, que durará hasta el domingo 12, y que se ofrece más de 50 establecimientos. En esta nota te recomendaremos seis imperdibles de Capital y GBA que participan de la acción promovida por la Embajada de España en nuestro país. De todos modos, en la web de Tapeando podés encontrar a todos los participantes.

Una costumbre que nació de casualidad en tiempos del Rey Alfonso X -en el siglo XIX- como una necesidad de evitar insectos en las copas de bebida alcohólica y, además, prevenir la embriaguez rápida al acompañarlas con algo para picar. Te recordamos que en paralelo se hace el Concurso de la Tapa con el voto on line del público, para que elija su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes. El establecimiento ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, ¡se sorteará el mismo premio!

Tapeando 2026: 6 restós y bares recomendados

Horta

Las opciones de Tapeando 2026. Foto: tapeando

Tartar de tomates en conserva, pan cristal de ajo y sorbet de albahaca + Vermut: $ 22.000

Cigarro de ciervo, escabeche de remolacha y mayonesa de echalote + Vermut: $ 22.000

Dados de tapioca y provolone, trucha y sweet chilli (foto arriba) + Vermut: $ 22.000

Dirección: Aguirre 1080, CABA. Instagram: @horta_ba

Tierra Restaurantes (Hotel Grand Brizo Bel Air)

Croqueta de rabo de toro sobre tierra de pimentón ahumado y lactonesa de hierbabuena + Vermouth Rojo Contemporáneo (Cinzano Segundo al Malbec): $ 15.000

Carpaccio de portobelo con vinagreta de jeréz, polvo de jamón crudo y almendras tostadas + Gin Tónic con espuma de limón y sal marina: $ 15.000

Chipirón relleno de nduja artesanal y emulsión de garbanzo cítrico + Antonieta Pinot Noir Rosé: $ 15.000

Dirección: Arenales 1462, CABA. Instagram: @hotelgrandbrizo.belair

Paxapoga

Pincho de tortilla + Trago o copa de vino: $ 11.000

2 Croquetas de jamón + Trago o copa de vino: $ 14.000

2 Pinchos de empanada gallega + Trago o copa de vino: $ 14.000

Dirección: Beruti 4643, CABA.

Taberna Calle Fresca

Las opciones de Tapeando 2026. Foto: tapeando

Tortilla española con chorizo colorado (foto arriba) + Copa de vino tinto, blanco o agua o gaseosa: $ 22.000

Huevos rotos + Porrón de cerveza Estrella de Galicia: $ 19.000

Montaditos de ceviche de salmón (3) + Porrón de cerveza Estrella de Galicia:. $ 16.000

Dirección: Av. Lidoro J. Quinteros 1297, CABA. Instagram: @callefresca

Zona Norte

Galicia Restaurante

Gildas con oliva, piparra, anchoas y chistorra (2) + Carpano Originale: $ 15.000

Tortilla y chistorra + Heredro Tonic: $ 22.000

Croquetas de jamón + Copa de vino Mara de Uco bonarda: $ 22.500

Dirección: Francisco Borges 100, B1636 Olivos, Provincia de Buenos Aires.

Pasaje Victoria

Las opciones de Tapeando 2026. Foto: tapeando