Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
miércoles, 1 de abril de 2026, 15:20
Lamine Yamal se manifestó sobre los cantos racistas en España.
Lamine Yamal se manifestó sobre los cantos racistas en España. Foto: Instagram/lamineyamal

Un hecho repudiable tuvo lugar en la jornada de este martes cuando la selección de España recibió en Barcelona a Egipto, en un partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

El encuentro se disputó en el RCDE Stadium de Cornellà, la cancha del Deportivo Espanyol y finalizó 0 a 0. Pero más allá de lo anecdótico del resultado, lo que trascendió -lamentablemente- fueron los cánticos racistas que bajaron desde las tribunas por parte de público español, situación que obliga a ser repudiada.

Los cantos racistas en España y el descargo de Lamine Yamal

El cántico de la polémica se dio en medio del encuentro amistoso entre españoles y egipcios, cuando un grupo de la afición empezó a vociferar: "Musulmán el que no bote” (“Musulmán el que no salte”).

Los cánticos racistas en el partido entre España y Egipto. Video: X/@edatvoficial

La figura de España y delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se expresó respecto de estos cánticos racistas contra los musulmanes.

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“Yo soy musulmán, alhamdulillah”, comenzó Yamal en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”.

“Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”.

Lamine Yamal se manifestó sobre los cantos racistas en España. Foto: Instagram/lamineyamal

“Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial”, cerró el crack de Barcelona.

Mientras tanto, se inició una investigación por parte de los Mossos d’Esquadra (la policía autónoma de Cataluña) para identificar a los responsables de los cánticos, algo a lo que podría sumarse el gobierno español, que manifestó sus intenciones de avanzar para esclarecer lo sucedido.