Lamine Yamal se manifestó sobre los cantos racistas en España. Foto: Instagram/lamineyamal

Un hecho repudiable tuvo lugar en la jornada de este martes cuando la selección de España recibió en Barcelona a Egipto, en un partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

El encuentro se disputó en el RCDE Stadium de Cornellà, la cancha del Deportivo Espanyol y finalizó 0 a 0. Pero más allá de lo anecdótico del resultado, lo que trascendió -lamentablemente- fueron los cánticos racistas que bajaron desde las tribunas por parte de público español, situación que obliga a ser repudiada.

Los cantos racistas en España y el descargo de Lamine Yamal

El cántico de la polémica se dio en medio del encuentro amistoso entre españoles y egipcios, cuando un grupo de la afición empezó a vociferar: "Musulmán el que no bote” (“Musulmán el que no salte”).

Los cánticos racistas en el partido entre España y Egipto. Video: X/@edatvoficial

La figura de España y delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se expresó respecto de estos cánticos racistas contra los musulmanes.

“Yo soy musulmán, alhamdulillah”, comenzó Yamal en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”.

“Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”.

Lamine Yamal se manifestó sobre los cantos racistas en España. Foto: Instagram/lamineyamal

“Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial”, cerró el crack de Barcelona.

Mientras tanto, se inició una investigación por parte de los Mossos d’Esquadra (la policía autónoma de Cataluña) para identificar a los responsables de los cánticos, algo a lo que podría sumarse el gobierno español, que manifestó sus intenciones de avanzar para esclarecer lo sucedido.