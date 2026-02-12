La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos de mayor efectividad. Foto: NA.

La ciencia avanza y muestra nuevas alternativas como métodos anticonceptivos. Con respecto a los hombres, gana terreno ADAM, un implante que tendría una efectividad de dos años, según los ensayos clínicos en fase 1.

La empresa desarrolladora es Contraline. Un comunicado de la firma detalla que el método consiste en un hidrogel que “se implanta en el conducto deferente para bloquear el transporte de espermatozoides”.

Dos pacientes del primer ensayo clínico que se llevó a cabo durante 24 meses tuvieron éxito en la eficacia. Además, otros participantes siguen con eficacia en los plazos de 12, 15, 18 y 21 meses.

Anticonceptivos, Reuters

“Estos hallazgos confirman que ADAM, nuestro novedoso hidrogel hidrosoluble, puede alcanzar la duración prevista. Mantenemos el optimismo sobre su seguridad, eficacia y reversibilidad”, indicó en el comunicado Dr. Alexander Pastuszak, director médico de Contraline.

El sistema anticonceptivo necesita de una operación similar a la de una vasectomía, pero sin utilizar bisturí. En este caso, se perfora el escroto para introducir el hidrogel a través de la inyección. Este simple procedimiento frena el tránsito de espermatozoides al semen.

En una comparación, Kevin Eisenfrats, fundador y director ejecutivo de Contraline, indicó durante una entrevista con The Guardian que “la forma de pensar en esto es algo así como el DIU (dispositivo intrauterino) para hombres”.

Científicos desarrollan un gel anticonceptivo masculino. Foto: Unsplash.

Un punto a tener en cuenta es que se trata de un método reversible, ya que a los dos años se puede decidir colocarse otra inyección o no.

“Eso es precisamente lo que se busca: un anticonceptivo masculino de dos años de duración, temporal o reversible. Y tenemos los primeros datos que demuestran que es posible”, agregó el ejecutivo.

Hasta el momento, no obtuvo la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) pero se espera que tengan el visto bueno de estas entidades para 2027.

El primer ensayo clínico tuvo la participación de 25 voluntarios, que fueron reclutados en distintos momentos. El objetivo actual está en el desarrollo de la fase 2, que podría tener hasta 50 participantes, para finalmente poder comprobar que se trata de un método efectivo.